09:45 Uhr

"Der Bachelor" 2019, Folge 8: Wer kommt heute ins Finale? Panorama

Bei "Der Bachelor" 2019 heute in Folge 8 geht es auf das Finale zu. Wer muss nach den Dreamdates gehen?

In Folge 2 von "Der Bachelor" stehen die malerischen Dreamdates auf Kuba an. Beim heißen Tanz in Havanna und Küssen im Regenwald sowie einer romantischen Bootsfahrt geben die verbliebenen Kandidatinnen Eva, Jenny und Vanessa noch einmal alles, um den Bachelor zu bezirzen.

Dabei sollen die Dreamdates auf Kuba Andrej endlich Klarheit verschaffen. Für wen schlägt sein Herz am stärksten? Heute Abend muss Andrej einer drei Kandidatinnen auf Wiedersehen sagen. Das dieses Entscheidung nicht einfach ist, ist klar.

Vanessa ist die Geheimfavoritin der Fans. Jenny hat den Rosenkavalier schon frühzeitig um den Finger wickeln können. Und Eva und Andrej verstehen sich auch blendend. Andererseits entspricht Vanessa mit ihren blonden Haaren nicht Andrejs Typ. Jenny könnte den Bachelor mit ihrer extrovertierten und offenen Art verschrecken. Und Eva hat dem Bachelor in Folge 8 etwas zu beichten...

"Der Bachelor" 2019, Folge 8: Eva beichtet eine pikante Affäre

Doch bevor es so weit ist, kämpft auch Kandidatin Eva Benetatou um Bachelor Andrej. Sie verbringen ihr Dreamdate in Kubas Hauptstadt Havanna. Auf einen innigen Kuss folgt eine heiße Salsa-Stunde. Hier gibt Eva alles und bringt Andrej damit mächtig ins Schwitzen. Beim Kuscheln in einem Wellnessbereich kommt es dann zu einem intimen Gespräch zwischen den beiden.

Hierbei macht Eva Andrej ein Geständnis. So habe sie in der Vergangenheit eine Affäre mit einem verheirateten Mann gehabt. Wie wird Andrej auf diese pikante Geschichte reagieren? Ist es das Aus für die attraktive Brünette oder deutet Andrej die Beichte als Zeichen dafür, dass es Eva ernst meint?

Für den Bachelor scheint die Affäre offenbar kein Problem zu sein. Er lädt Eva dennoch zu einer Übernachtung ein. Was in dieser Nacht geschieht, wissen nur die beiden. Doch Eva ist nicht die einzige Frau, die die Nacht mit dem Bachelor verbringen darf. Publikumsliebling Vanessa kommt ihm nämlich auch sehr nah. Bei einer gemeinsamen Bootstour vor der Küste Kubas wird mächtig geflirtet. Und zu guter Letzt können Kandidatin Jenny und der Bachelor in ihrem Dreamdate im Regenwald kaum die Finger voneinander lassen. Doch Andrej muss eine Entscheidung treffen.

Spoiler: Finalistinnen von "Der Bachelor" 2019 stehen bereits fest

Dass er eine Entscheidung getroffen hat, steht bereits fest. Überraschenderweise trifft es Publikumsliebling und Geheimfavoritin Vanessa Prinz, wie auf rtl.de zu lesen ist. Fans der Sendung reagierten in den sozialen Netzwerken schockiert über den Rauswurf ihrer Favoritin. Vanessa muss die Bachelor-Villa nun kurz vor ihrem Ziel verlassen. Aber auch für Bachelor Andrej und die Finalistinnen Jenny und Eva geht es zurück nach Deutschland. Sie dürfen im Finale die Mutter des Rosenkavaliers kennenlernen.

Wie Vanessa auf ihre Niederlage reagiert, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

