vor 16 Min.

"Der Bachelor", Kandidatinnen: Wer gewann das Finale? Gestern: "Das große Jubiläum"

"Der Bachelor" 2020: Gestern zeigte RTL eine Jubiläumsfolge. Im Finale vergangene Woche kämpften die verbliebenen zwei Kandidatinnen um das Herz von Sebastian Preuss. Wer wurde Siegerin im Finale und bekam die letzte Rose?

RTL lässt heute Abend zum Abschluss von " Der Bachelor 2020" die vergangenen 10 Staffeln in einer Jubiläums-Folge Revue passieren. Mehr dazu lesen Sie in unserem Nachbericht: "Der Bachelor - Das große Jubiläum" gestern am Mittwoch, 11. März 2020

"Der Bachelor" 2020: Welche der Kandidatinnen ist die Siegerin des Finales? Hier lesen Sie alles rund um die Kandidaten der 10. Staffel.

"Bachelor 2020": Siegerin des Finales

Erstmals in der Geschichte der Kuppel-Show gab es keine Gewinnerin. Bachelor Sebastian Preuss entschied sich sowohl gegen die 22-jährige Diana Kaloev als auch gegen die 28-jährige Wioleta Psiuk. Alle wichtigen Informationen zum Finale lesen Sie hier: "Der Bachelor" 2020, Finale gestern: So überraschend endet "Der Bachelor" (Folge 9)

"Bachelor 2020", Kandidatinnen: Wer ist raus?

Natali Vrtkovska (24) ist Schadenssachbearbeiterin aus Coburg: "Bei Männern kann ich total schüchtern sein."

Natali Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Leah Marie Kruse (23) studiert Rechtswissenschaft in Hamburg und sagt schon jetzt: "Bei Banalitäten bin ich raus."

Leah Marie Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jenny Thiede (32) arbeitet als Tierpflegerin in Köln. Ihre Bedingung an den Bachelor: "Mich kriegt man(n) nur mit zwei Hunden."

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jenny-Jasmin Krause-Wegner (25) ist als Zollbeamtin in Köln tätig und findet: "Man sollte immer mit dem Herzen sehen!"

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Anna Mildenberger (27) ist Restaurant- und Eventmanagerin und kommt aus Leimen. Sie meint: "An kleinen Gesten erkennt man ein großes Herz!"

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Vanessa Guida (27) ist ebenfalls Make-up Artist, kommt aus Freiburg und meint: "Unnötige Geschichten hab' ich satt."

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Linda Reschke (24) ist Studentin aus Essen und behauptet: "Ich werde oft unterschätzt."

Linda Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Denise-Jessica König (26) arbeitet als Tennis-Coach in München und glaubt: "Ein perfektes Date braucht den perfekten Mann."

Denise-Jessica Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jessi Florini (23) ist Content Creator aus Zug (Schweiz): "Ich weiß, dass man sich im TV verlieben kann."

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Judith Diaz Caballero (28) arbeitet als Dolmetscherin in Köln und weiß über sich: "Ich bin schon SEHR eifersüchtig!"

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Rebecca Elisa Hüttemann (26) arbeitet als Make-Up Artist, wohnt in Gütersloh und sagt: "Einen Astrophysiker brauche ich nicht."

Rebecca Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Michele Stradomska (24) arbeitet als Kosmetikerin und kommt aus München. Sie sagt: "In meiner Beziehung hatte ich bisher das Gefühl, dass ich mehr gegeben und mehr um die Liebe gekämpft habe."

Michele Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jenny Schneider (26) ist Wimpernstylistin aus Freiburg und sagt über sich: "Ich bin kein typisches Mädchen!"

Jenny Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jennifer Rath (24) arbeitet als Versicherungskauffrau aus Köln. Ihre Erfahrung: "Tinder war nicht das Richtige für mich…"

Jennifer Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Isabelle Pallmann (28) studiert auf Lehramt und kommt aus Ludwigshafen. Sie weiß: "Eine richtige Flirttechnik hab' ich eigentlich nicht …"

Isabelle Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jessica Brauns (29) ist Augenoptikermeisterin aus Kassel. Ihr Vorsatz: "Ich mache keine halben Sachen. Wenn, dann richtig!"

Jessica Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Laureen Pallmann (28) studiert Kommunikationswissenschaft in Ludwigshafen. Ihre Macke: "Ich bin ein ziemlicher Serienjunkie."

Laureen Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Birgit Schenkermayr (27) ist Geschäftsführerin eines Start-Ups aus Seitenstetten (Österreich) und meint: "Ein Tag ohne Sport ist ein verlorener Tag."

Birgit Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Jenny-Fleur Kuiper (26) ist Bürokauffrau aus Dortmund und findet: "Mir ist egal, was andere Leute denken."

Jenny-Fleur Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Desiree Zurga (27) ist Marketing-Managerin aus München und sagt über sich: "Ich hab' Sonne im Herzen und glaube an Wunder, Liebe und Glück."

Desiree Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Diana Kaloev (22) studiert Journalismus in Köln. Ihr Credo: "Wenn jemand zu krass auf mich steht, bin ich raus."

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Wioleta Psiuk (28) ist Model aus Münster und sagt über sich: "Im Job bin ich selbstbewusst, privat bin ich schüchtern."

Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Sebastian Preuss hatte wie immer die Qual der Wahl und musste sich zwischen Zollbeamtin, Tennis-Coach, Wimpernstylistin und Co. entscheiden. Die Jubiläumsstaffel von "Der Bachelor" lief bereits seit Mittwoch, dem 8. Januar 2020, auf RTL. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen