Derk Wiersum

16:03 Uhr

30 Jahre Haft für Mord am Anwalt eines Kronzeugen in den Niederlanden

Das Strafgericht in Amsterdam erklärt zwei niederländische Männer schuldig. Der Mord am Anwalt Derk Wiersum steht möglichweise in Zusammenhang mit dem Mord am Reporter de Vries.

Themen folgen