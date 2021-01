13:37 Uhr

Die Ausgrabung: Netflix-Start, Handlung, Besetzung, Trailer

Netflix geht mit einem neuen Filmdrama an den Start: "Die Ausgrabung". Alles Wichtige zu Start, Handlung und den Darstellern erfahren Sie hier.

Von David Reitschuster

Auch im Jahr 2021 gibt es beim bekannten Streaming-Anbieter Netflix wieder eine Vielzahl an neuen Filmen und Serien zu entdecken. Darunter "Die Ausgrabung", ein Filmdrama, das zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt.

Wer spielt in dem Film und wovon handelt dieser? In diesem Artikel erhalten Sie alle Infos zum Start-Termin, der Handlung und den Schauspielern. Außerdem finden Sie den offiziellen Trailer zum Film und können sie so bereits ersten Eindruck machen.

Start von "Die Ausgrabung": Ab wann ist der Film bei Netflix zu sehen?

Wie Netflix mitgeteilt hat, wird "Die Ausgrabung" ab dem 29. Januar 2021 bei dem Streaming-Dienst abrufbar sein. Um den Film dort sehen zu können, benötigen Sie ein Abo. Der Preis für ein solches Netflix-Abo unterscheidet sich je nach gebuchtem Angebot. Je Monat fallen dafür zwischen 7,99 und 15,99 Euro an. Der Dienst kann allerdings mittlerweile nicht mehr kostenlos ausgetestet werden - Netflix hat den Service vor Kurzem beendet.

Netflix ist mit über 195 Millionen zahlenden Kunden in über 190 Ländern der weltweit größte Streaming--Dienst und bietet Zugriff auf eine vielfältige Auswahl an Shows, Serien, Dokus und Filmen.

Handlung von "Die Ausgrabung": Worum geht es in dem Netflix-Film?

Während der Zweite Weltkrieg kurz davor ist auszubrechen, beauftragt die reiche Witwe Edith Pretty den Hobbyarchäologen Basil Brown damit, die Hügelgräber auf ihrem Anwesen genauer zu untersuchen. Als dieser bei seiner Arbeit eine der wichtigsten archäologischen Entdeckungen aller Zeiten macht, ist der Geist der britischen Vergangenheit angesichts einer Zukunft voller Ungewissheit allgegenwärtig.

Insgesamt hat der Film eine Länge von 112 Minuten.

Historischer Hintergrund

Bei archäologischen Untersuchungen, welche der Hobbyarchäologe Basil John Wait Brown (* 22.01.1888 – † 12.03.1977) im Jahre 1939 in Sutton Hoo in der ostenglischen Region East Anglia durchführte, stieß dieser auf ein altes angelsächsisches Schiffsgrab, das aus dem 7. Jahrhundert stammte. Die Entdeckung dieses Grabs gilt auch heute noch als einer der wichtigsten archäologischen Funde unserer Zeit.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Die Ausgrabung"?

Hier finden Sie den Cast von "Die Ausgrabung" im Überblick.

Ralph Fiennes

Carey Mulligan

Lily James

Arsher Ali

Johnny Flynn

Ben Chaplin

Ken Scott

Monica Dolan

Chris Wilson

Eileen Davies

James Dryden

Jane Fowler

Joe Hurst

Grant Crookes

Regie führte der australisch-schweizerischer Theater- und Film-Regisseur Simon Stone. Das Drehbuch stammt von der britischen Dramatikerin Moira Buffini. (AZ)

"Die Ausgrabung": Der Trailer zum Netflix-Film

Hier finden Sie den offiziellen Trailer zum Netflix-Film "Die Ausgrabung".

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen