Dschungelcamp 2020, Folge 12 am 21.1.20: Geht Danni heute freiwillig?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Sonja (m.) ist raus - folgt Danni (r.) ihr heute in Folge 12? Alle Infos lesen Sie in der Vorschau zum "Dschungelcamp 2020" am 21.1.20.

Im Dschungelcamp 2020 geht es heute ans Eingemachte: Danni Büchner hat zunehmend genug von den Dschungelprüfungen - geht sie am 21.1.20 freiwillig? Die Vorschau zu Folge 12.

Von Daniel Flemm

Dschungelcamp 2020: Eigentlich läuft es gut für Danni Büchner im RTL-Dschungel: Gestern in Folge 11 von "Dschungelcamp" 2020 musste Intimfeindin Sonja Kirchberger die Segel streichen, ihre gemeinsame Dschungelprüfung fiel wegen des schlechten Wetters ins Wasser. Doch die Witwe von "Malle-Jens" Büchner brodelt innerlich - macht sie heute in Folge 12 ihren Abgang? Unsere Vorschau zu Tag 12 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Vorschau - Dschungelcamp 2020 am 21.1.20: Muss Danni heute erneut zur Dschungelprüfung?

Fakt ist: Der Kampf um die Dschungelkrone wird härter - und mit Sonja Kirchberger musste die erste wirkliche Favoritin die Show verlassen. Doch Danni scheint die Nerven zu verlieren - anders ist kaum zu erklären, dass sie am Lagerfeuer hörbar "Ich gehe gleich" schluchzte.

Andererseits würden die Zuschauer eine große Comeback-Story vermutlich belohnen - und Danni in den Favoritenkreis beim Dschungelcamp 2020 vorstoßen.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - heute mit Folge 12: Was macht Elena ohne ihre Freundin Sonja?

Neben Danni könnte es auch Elena Miras in Folge 12 schwer haben: Nachdem ihre Busenfreundin Sonja aus dem Camp gewählt wurde, ist die schnippische Schweizerin isoliert. Nehmen sich die anderen Kandidaten ihrer an? Das sehen heute ab 22.15 Uhr auf RTL.

Ebenfalls interessant: Trotz ihrer schlechten Leistungen sind auch Kandidaten wie Sven Ottke, Raul Richter und Prince Damien noch immer im Camp. In Folge 12, die heute am 21.1.20 läuft, könnten sie in einer Dschungelprüfung erneut die Chance erhalten, Sterne zu holen - und damit die Gunst der Zuschauer.

IBES-Vorschau zu Folge 12 - 21.1.20: Nach Gespräch mit Prince Damien: Öffnet sich Wendler-Ex Claudia weiter?

Auch Claudia Norberg hat in Folge 12 noch Klärungsbedarf: Schließlich hatte ihr Elena gestern an Tag 11 vorgeworfen, die "Camp-Mama" nur zu spielen und außerhalb des RTL-Dschungels ein zweites Gesicht zu haben. Was die Wendler-Ex zu den Anschuldigungen sagt, erfahren die Zuschauer heute Abend ab 22.15 Uhr bei RTL.

