Erfolgt die Zeitumstellung am Smartphone automatisch?

Für die Zeitumstellung auf Sommerzeit werden wir auch 2018 wieder eine Stunde Schlaf entbehren müssen. Geht die Umstellung am Smartphone wenigstens automatisch?

Auch 2018 gibt es wieder eine Zeitumstellung auf Sommerzeit. Am Sonntag, 25. März 2018, werden die Uhren in Deutschland und vielen anderen Ländern vorgestellt, von zwei Uhr in der Früh auf drei Uhr in der Früh.

Immerhin: Wer sich am Sonntagmorgen beim Aufstehen auf den Smartphone-Wecker verlassen möchte, kann das in den meisten Fällen tun. Denn die Zeitumstellung am Smartphone funktioniert meist automatisch.

Moderne Geräte, vom Apple iPhone bis zum Android-Gerät, verfügen mittlerweile über die Funktion, selbstständig von der Winterzeit auf die Sommerzeit umzustellen.

Sommerzeit: Merksätze zur Zeitumstellung 1 / 5 Zurück Vorwärts Es ist zwar jedes Jahr das Gleiche, aber immer wieder vergessen Menschen, wann jetzt eigentlich wie an der Uhr gedreht wird. Eine Auswahl von Merksätzen.

Im Sommer stellt man die Gartenmöbel «vor» die Tür. Im Winter stellt man sie «zurück» in den Schuppen.

Im Winter sind die Temperaturen im Minus-Bereich, also eine Stunde zurückstellen. Im Sommer sind sie wieder im Plus-Bereich, also eine Stunde vorstellen.

Im Sommer wird die Uhr vorgestellt (beides mit «o»), im Winter hinter.

In spring, time springs forward, in fall it falls back. (Im Frühling springt die Zeit nach vorne, im Herbst fällt sie zurück.)

In manchen Handys muss diese allerdings erst in den Einstellungen aktiviert werden. Computer und Laptops nehmen die Zeitumstellung in der Regel ebenfalls selbst vor, sofern man den Datenabgleich nicht - etwa aus Gründen des Datenschutzes - deaktiviert hat.

Auch Funkuhren muss man nicht manuell um eine Stunde vorstellen. Die Umstellung klappt auch hier automatisch; das Signal dafür sendet die Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig über den Langwellensender DCF77 der Media Broadcast GmbH in Mainflingen bei Frankfurt rund 2000 Kilometer weit in alle Richtungen.

Armbanduhren muss man in der Regel manuell auf Sommerzeit umstellen. Bild: Oliver Berg (dpa)

Viele Smartphones stellen sich automatisch auf Sommerzeit um

Die Zeitangaben in TV und Rundfunk werden ebenso aus Mainflingen gesteuert wie die Uhren der Deutschen Bahn, der Ansagedienst der Telekom, oder Zeitsignale in der Industrie.

In Deutschland wurden die Uhren erstmals 1916 umgestellt, mitten im Ersten Weltkrieg. Danach gab es Jahre mit und ohne Umstellung. 1977 führten die meisten Länder der Europäischen Gemeinschaft eine Sommerzeit ein, Deutschlanbd folgte dann 1980.

Die Hoffnung vieler auf ein baldiges Ende der lästigen Zeitumstellung zerschlug sich kürzlich erst wieder. Das EU-Parlament in Straßburg lehnte nämlich einen Antrag auf Abschaffung der Umstellung und Einführung einer ganzjährigen europäischen Zeit ab. Nun wird erst einmal wieder geprüft, ob die Abschaffung der Zeitumstellung realisierbar ist.

Bis dahin heißt es also: Uhren weiter umstellen, ob manuell oder automatisch wie am Smartphone. (AZ)

