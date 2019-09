vor 2 Min.

Fall Metzelder: Er ist der Anwalt, dem Promis vertrauen

Wenn sich Rüdiger Deckers für einen Mandanten entscheidet, vertritt er berühmte Personen. Einst setzte er sich für Ecclestone ein, jetzt für Christoph Metzelder.

Von Johannes Graf

Bisher stehen lediglich Vorwürfe im Raum. Hinter diesen jedoch verbirgt sich eine schreckliche Vermutung. Gegen den ehemaligen Nationalspieler Christoph Metzelder ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie. Öffentliche Tragweite erlangt der Fall, weil der 38-Jährige in der Glitzerwelt des Profifußballs als „Musterprofi“ und Vorbild galt. Im Fernsehen gab er sich als besonnener und redegewandter Experte, in seiner Stiftung unterstützte er Projekte der Kinder- und Jugendarbeit. Immens ist daher Metzelders Fallhöhe. Dass bereits jetzt derart ausführlich über diesen Fall berichtet wird, beruht presserechtlich auf der Bekanntheit des Verdächtigen.

Jürgen Deckers vertritt Promis und Top-Manager

Anvertraut hat sich der Ex-Profi einem bekannten Strafverteidiger. Metzelders Interessen wird Rüdiger Deckers vertreten. Er ist der Anwalt, dem Promis vertrauen. In der Vergangenheit widmete sich der 72-jährige Fachanwalt für Strafrecht wiederholt der Verteidigung berühmter Persönlichkeiten. Deckers Kanzlei wirbt offen damit, eine bestimmte Klientel zu vertreten. Wenn der Jurist einen Gerichtssaal betritt, handelt es sich um aufsehenerregende Fälle. Reiche und Mächtige vor harten Urteilen zu bewahren, darauf hat sich Deckers spezialisiert. Er vertrat die Spitzenmanager Josef Ackermann und Thomas Middelhoff und verteidigte im Missbrauchskandal von Kloster Ettal einen beschuldigten Pater.

Gegen Christoph Metzelder wird wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt. Er wird ebenfalls von Jürgen Deckers vertreten. Bild: Oliver Killig, dpa

Während Deckers vor Gericht offensiv auftritt, leistet er sich darüber hinaus selbstbewusstes Schweigen. Öffentliche Reputation hat er nicht nötig, durch spektakuläre Verfahren hat er sich einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Auf dem Gebiet der Strafverteidigung spielt er in der Champions League. Seit 1976 ist er zugelassener Rechtsanwalt, seit 1990 in der Kanzlei „Thomas Deckers Wehnert Elsner“ (tdwe) tätig. Zudem ist er seit 1982 stellvertretender Vorsitzender des „Strafrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins“ und doziert an der Deutschen Anwalt-Akademie. Leute, die sich Deckers anvertrauen, schätzen Diskretion. Das trifft auch auf ihn selbst zu, privat lebt er im Verborgenen. Zum Anforderungsprofil passt der Kanzleistandort in Düsseldorfer Toplage am alten Ständehaus.

Deckers handelte auch für Bernie Ecclestone einen Deal aus

Dass Deckers einen prominenten Sportler vertritt, ist für ihn nichts Ungewöhnliches. 2014 handelte er für den ehemaligen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone einen Deal aus. Gegen eine Zahlung von 75 Millionen Euro wurde das Verfahren wegen Bestechung eingestellt.

Über seine tägliche Arbeit sagte Deckers einmal, es gehe darum, den Täter in einer spezifischen Lebenssituation zu verstehen, nicht darum, ihn zu entschuldigen. „In bestimmten Situationen können Menschen dazu neigen, Dinge zu tun, die keiner von ihnen erwartet hätte und die ihnen selbst fremd sind.“ Metzelder wäre zweifelsohne ein Beispiel dafür.

