"GNTM" 2019: Wolfang Joop gibt Runway-Teaching in Folge 2 Panorama

Wolfgang Joop gibt den Mädchen in Folge 2 Laufsteg-Training.

"Germany's Next Topmodel" 2019 startete vergangene Woche in die neue Staffel. Auch in Folge 2 dürfen sich die Kandidatinnen über prominente Unterstützung freuen.

Bereits seit 2006 macht sich Heidi Klum jährlich auf die Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Dabei holt sie sich in der aktuellen Staffel regelmäßig prominente Unterstützung, wie auch heute, in Folge 2.

"GNTM" 2019: Wolfgang Joop coacht in Folge 2

Bis zum perfekten Gang über den Catwalk ist es für einige von Heidi Klums Mädchen noch ein langer Weg, im wahrsten Sinne des Wortes. In Folge zwei von "Germany's next Topmodel" steht den Kandidatinnen nach Lena Gercke erneut ein bekanntes Gesicht zur Seite. Wolfgang Joop, der ehemalige "GNTM"-Juror, wurde von Heidi Klum eingeladen, um ein Runway-Teaching mit den Nachwuchsmodels zu veranstalten und sie damit fit für den Laufsteg zu machen. "Ich versuche ihnen einen relaxten, modernen Gang beizubringen, der Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und der sie auch selbstbewusst macht." kündigt Joop an.

Die 24-jährige Hamburgerin Enisa ist von dem Coaching begeistert: „Wolfgang ist ‚wow‘. Ich habe so großen Respekt vor diesem Menschen. Und alle Tipps, die er uns gegeben hat, waren wirklich gute Tipps". Auch die 19-jährige Leonela aus Wien kann ihre Euphorie über das Treffen mit dem Designer kaum in Worte fassen: "Ich kann heute nicht schlafen. Es war mega toll. Ich schreibe das nachher in mein Tagebuch."

Germany's Next Topmodel 2019: Erstes Shooting im Schnee in Folge 2

Für die Kandidatinnen geht es traditionell zu Beginn von "Germanys Next Topmodel" auf eine Reise. Dieses Jahr schickt Heidi Klum die Mädchen jedoch nicht, wie von vielen erhofft, in die Karibik, sondern nach Österreich in die Berge, wo das erste Fotoshooting stattfindet. Die Wetterverhältnisse stellen für die Anfängerinnen ein besonderes Hindernis dar: "Der Schnee flog durch die Luft, der ganze Nebel, der Wind… Und dabei muss man gut aussehen", klagt die 22-jährige Tatjana aus Leipzig. Auch Kandidatin Jasmin hat mit der Situation zu kämpfen: "Die Kälte war anstrengend, es war schon schlimm. Da kannst du nichts genießen – die Aussicht oder so. Da bist du einfach nur auf dich und auf die Kälte konzentriert."

Wer Heidi Klum von sich überzeugen und sich trotz der Hindernisse ein Foto sichern kann, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

