GNTM 2020 - News zum Finale: Jacky ist Germany's Next Topmodel - Folge 17

Gestern stand bei GNTM das Finale auf dem Programm. Die Siegerin in diesem Jahr heißt Jacky - sie ist "Germany's Next Topmodel". Die News zu Folge 17 gibt es hier im Blog.

News zu GNTM 2020: Gestern lief mit Folge 17 das Finale von Staffel 15. Kandidatin Jacky setzte sich durch. Alle News zur Sendung lesen Sie hier im Überblick.

GNTM 2020 gestern mit Folge 17: Alle News zu "Germany's Next Topmodel"

22. Mai: Jacky gewinnt das Finale von GNTM 2020 - Lijana sorgt für Paukenschlag

Es war ein ungewöhnliches Finale: Heidi der Live-Show nicht beiwohnen und war aus den USA zugeschaltet. Auch das Publikum fehlte wegen des Coronavirus. Es war also an den Kandidatinnen, für Stimmung zu sorgen - und die gaben ihr bestes: Jacky, Sarah, Maureen und Lijana zeigten in den Challenges, warum sie zurecht im Finale standen. Am Ende fiel die Entscheidung zwischen Sarah und Jacky. Letztere gewann die Show und darf sich nun als Nachfolgerin von Simone Kowalski "Germany's Next Topmodel" nennen. Was im Finale alles passierte und wieso Lijana vorzeitig nach Hause ging, erfahren Sie im Nachbericht: GNTM 2020, Folge 17 gestern: Jacky gewinnt das große Finale.

21. Mai: Wer kürt sich im Finale zu "Germany's Next Topmodel" 2020?

Lange haben Fans darauf gewartet, nun ist es so weit: Heute Abend findet das große GNTM-Finale statt. Noch vier Mädchen haben die Chance, sich den Titel sowie einen Modelvertrag und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro zu gewinnen: Jacky, Sarah, Maureen und Lijana. Was genau die Zuschauer im Finale am 21.5.20 erwartet, lesen Sie hier in unserer Vorschau: GNTM 2020, Folge 17: Heute steigt das große Finale

15. Mai: Zwei Kandidatinnen scheiden vor dem Finale aus

Noch einmal mussten die Kandidatinnen alles geben, um in die große Finalshow von GNTM einziehen zu können. Als eine besondere Herausforderung, fand das Halbfinal-Shooting in luftigen 15 Metern Höhe statt. Nicht jede der verbliebenen Kandidatinnen konnte diese Aufgabe gelungen meistern. Am Ende entschied sich Heidi dafür, zwei Kandidatinnen nach Hause zu schicken. Zum einen traf es Tamara, die beim Fotoshooting nicht überzeugen konnte. Zum anderen Anastasia, der der Entscheidungswalk zum Verhängnis wurde. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Nachbericht: GNTM 2020, Folge 16 gestern: Halbfinale in luftigen Höhen

14. Mai: Im Halbfinale geht es für die Models hoch hinaus

Wenn die Models dachten, sie seien schon sicher im Finale, haben sie sich getäuscht. Denn Modelmama Heidi Klum will und kann nicht alle sechs Mädchen mit ins Finale nehmen. Deshalb heißt es heute nochmal alles geben: Beim Fotoshooting gilt es in 15 Meter Höhe Ruhe zu bewahren und dem Fotografen elegante Posen zu liefern. Außerdem müssen sich die Kandidatinnen auf dem Laufsteg mit Supermodel Toni Garrn messen. Mehr zur heutigen Folge erfahren Sie in unserer Vorschau: GNTM 2020, Folge 16: Im Halbfinale geht es heute in luftige Höhen.

8. Mai: Für eine Kandidatin war kurz vor dem Halbfinale Schluss

Bei Germany's Next Topmodel mussten die Kandidatinnen noch einmal alles geben. Bei einem fast schon dramatischen Walk bekamen die Nachwuchsmodels unter den Augen von gleich vier Juroren aufwendige Roben zum Präsentieren. Larissa tat sich besonders schwer in ihrem engen Kosett. Kurz vor ihrem Walk, bekam sie sogar eine Panikattacke.

Auch der anschließende Walk wollte nicht wirklich klappen. Für die 19-Jährige bedeutete das, dass sie kurz vor dem Halbfinale ihre Koffer packen musste. Damit sind Anastasia, Jacky, Lijana, Maureen, Sarah P. und Tamara eine Runde weiter. Mehr zu Folge 15 lesen Sie in unserem Nachbericht: GNTM 2020, Folge 15: Das große Cover Shooting gestern

7. Mai: Das große Harper’s BAZAAR Shooting

Heute werden die Model-Anwärterinnen für das Magazin der deutschen Harper’s BAZAAR shooten - das Bild, welches im Finale von der Gewinnerin zu sehen sein wird. Chefredakteurin Kerstin Schneider nimmt die Models daher genau unter die Lupe. Außerdem wartet eine große Überraschung auf die Teilnehmerinnen: Sie dürfen endlich wieder ihre Familien sehen.

Der heutige Laufsteg wird auch alles andere als leicht: Mit ausgefallener Haute-Couture-Mode, müssen die Models über den Cat-Walk laufen. Alles Wichtige zur heutigen Folge, lesen Sie in unserer Vorschau: GNTM 2020: heute mit Folge 15 - Das große Cover Shooting

1. Mai: Thomas Hayos Alien-Shooting überfordert einige Models

Thomas Hayo weiß als ehemaliger Juror von Germany's Next Topmodel genau, wie man den Jungmodels auf den Zahn fühlen kann. Gestern in Folge 14 ließ er die Models als Gast von Heidi Klum in einem Alien-Setting mit Kindern posieren - doch einige Kandidatinnen stellten sich etwas umständlich an. Auch beim Entscheidungswalk in mexikanischen Gewändern war es Hayo, der sich besonders drei Models zur Brust nahm. Welche Models zittern mussten, wer raus ist und wer die Regeln brach, lesen Sie in unserem Nachbericht zu Folge 14: GNTM 2020 gestern mit Folge 14: Nicht alle Models überzeugen als Aliens.

30. April: Außerirdische landen auf Planet Erde

Das heutige Shooting wird außerirdisch: Die Teilnehmerinnen von GNTM müssen als Aliens verkleidet shooten. Aber das ist nicht alles: Beim Shooting müssen die Models auch noch ein Kindermodel mit einbeziehen - für viele Kandidatinnen wird das eine schwierige Aufgabe. Auch der Catwalk wird heute besonders. Alles zur 14. Folge lesen Sie in unserer Vorschau: GNTM 2020 heute mit Folge 14 - Es wird außerirdisch

24. April: Die Kandidatinnen werden ernsthafte Konkurrentinnen

Auch wenn gemeinhin bekannt ist, dass die Kandidatinnen von GNTM 2020 nicht an der Sendung teilnehmen um Freundinnen zu finden, nimmt der Konkurrenzkampf unter den Mädchen drastisch zu. So auch zwischen Lijana, Larissa und Jacky, die bisweilen als eingeschworenes Team galten. Beim Kampf um einen der begehrten Modeljobs ist sich jede die Nächste. Mehr dazu lesen Sie in unserem Nachbericht: GNTM 2020: Gestern in Folge 13 drehte sich alles um die Pussycat Dolls

23. April: Mutprobe und "Pussycat Dolls"

In der heutigen Folge 13 warten auf die Mädchen gleich zwei anspruchsvolle Aufgaben. Das Shooting findet in dieser Woche auf einer fünf Meter hohen Plattform statt, von der die Kandidatinnen runterspringen müssen. Außerdem müssen die jungen Models wieder einmal ihre Performance-Künste unter Beweis stellen: Zu Gast ist "The Pussycat Dolls"-Mitglied Nicole Scherzinger, die von den Top 9 eine Choreographie zum Song "Don't Cha" sehen will. Hier gibt es die Vorschau zur heutigen Folge: GNTM 2020: In Folge 13 dreht sich heute alles um die Pussycat Dolls

17. April: Zwei Mädchen dürfen auf die amfAR-Gala

Nachdem sich diese Woche alles um das Thema "Charity" drehte, wurden zwei Nachwuchs-Models ausgewählt, Heidi Klum auf die alljährliche amfAR-Gala nach New York zu begleiten. Beim fast hüllenlosen Shooting konnten vor allem Tamara und Jacky überzeugen, weshalb die Model-Mama die beiden auswählte "Das wird schon ein echt krasses Abenteuer auf das ich mich sehr freue!", so die 21-jährige Jacky, die ihr Glück kaum fassen konnte.

Für eine Kandidatin verlief die Woche jedoch weniger erfolgreich: Nadine aus Fürstenfeldbruck konnte nur wenig überzeugen und musste gestern die Heimreise antreten. Mehr zur aktuellen Folge lesen Sie in unserem Nachbericht: GNTM 2020, Folge 12 gestern: Die Models hielten Reden auf dem Catwalk

16. April: Die Models halten beim Charity-Shooting Reden

Folge 12 von GNTM 2020, die heute läuft, hat es in sich: Die Jung-Models müssen auf dem Catwalk Reden halten - zu Themen, die sie beschäftigen. Die Aufgabe gehört zur "Charity-Woche", in der die Damen eine wichtige Seite des Model-Business kennenlernen. Unterstützung bei der Bewertung der Kandidatinnen erhält Heidi Klum dabei von Chiara Ferragni, die als Influencerin und Unternehmerin Erfahrungen im Charity-Bereich hat.

Auf dem Weg zur Wohltätigkeitsgala amfAR haben die Models zudem eine weitere Aufgabe, die nicht leicht sein dürfte. Welche das ist und wie die jungen Damen damit umgehen, erfahren Sie in unserer Vorschau: GNTM 2020, Folge 12 heute: Die Models halten Reden auf dem Catwalk.

10. April: Die Top 10 stehen fest

Gestern in Folge 11 von GNTM entschied sich, welche Model-Anwärterinnen es unter die Top 10 der diesjährigen Staffel schafften. Nach einem Casting für die Haarprodukt-Marke John Frieda, sowie einer Tanz-Challenge mit Profi-Tänzer Massimo Sinató, musste eine Kandidatin die Sendung verlassen. GNTM-Küken Julia P. schaffte es diesmal nicht, die Jury zu überzeugen und musste ihre Koffer packen. Mehr zu Folge 11 von GNTM lesen Sie hier in unserem Nachbericht: GNTM 2020, Folge 11: Die Kandidatinnen mussten gestern das Tanzbein schwingen

9. April: Ab auf die Tanzfläche!

Heute am 9.4.20 dreht sich in Folge 11 alles um das Thema Tanzen. Egal ob Tango der Discofox - die Kandidatinnen müssen unter Beweis stellen, was sie auf dem "Dancefloor" draufhaben. Bewertet und gecoacht werden die Mädls in dieser Woche unter anderem von Profi-Tänzer Massimo Sinató. Mehr zur aktuellen Folge lesen Sie in unserer Vorschau: GNTM 2020, Folge 11: Die Kandidatinnen schwingen das Tanzbein - heute am 9.4.2020

3. April: Bianca muss gehen

In Folge 10 musste Bianca die Show verlassen. Sie vergaß nicht nur ihren Text beim Videodreh, sondern konnte auch bei der Lip Sync Challenge auf dem Laufsteg nicht überzeugen. Modelmama Heidi wählte sie so aus der Show.

Unstimmigkeiten gab es dagegen wegen ganz anderen 'Problemen' bei Lijana und Maribel. Alle wichtigen Informationen zu Folge 10, können Sie in unserem Nachbericht lesen: GNTM 2020: Folge 10 - Die Models im wilden Westen gestern am 2.4.20

2. April: Filmdreh im Wilden Westen

Heute in Folge 10 erwartet die Kandidatinnen eine ganz neue Herausforderung: Sie müssen sich nicht wie gewohnt einem Fotoshooting stellen, sondern eine ganze Filmszene drehen. Dabei bereitet besonders der Text einigen Nachwuchs-Models seine Schwierigkeiten.

Als Gast-Juror dient diesmal Jeremy Scott, der als Creative Direktor für das Modeunternehmen Moschino tätig ist. Mehr zur heutigen Folge lesen Sie in unserer Vorschau: GNTM 2020 heute mit Folge 10 am 2.4.20: Willkommen im Wilden Westen

27. März: Curvy-Kandidatin Johanna ist raus

Am Ende von Folge 9 gestern am 26.3.2020 hatte es für die 21-Jährige nicht mehr gereicht: Nachdem sie die Jury weder beim farbenfrohen Fotoshooting in der Wüste, noch beim Live-Auftritt mit US-Superstar Ava Max überzeugen konnte, musste Johanna die Heimreise antreten.

26. März: Ab in die Wüste!

Fashion-Fotograf Kristian Schuller ist heute nicht nur Gast-Juror, nein, er hat auch ein besonderes Shooting mit den Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" geplant. Die Mädels müssen in die Wüste und durch bunte Farbwolken laufen. "Man muss auf sehr viele Dinge gleichzeitig achten", stellt Julia P. fest. Welcher Überraschungsgast auf die Kandidatinnen beim Abschluss-Catwalk wartet, erfahren Sie in unserer Vorschau: GNTM 2020, Folge 9: Heute geht es für die Kandidatinnen in die Wüste.

20. März: Mareike schmeißt hin, Julia F. muss gehen

Im Zuge der Berliner Fashion Week mussten die Nachwuchs-Models ein Casting-Marathon abliefern. Für manche war das nichts und so warf Mareike freiwillig hin und stieg aus der Show aus. Für andere Kandidatinnen lief es dafür besser.

Am Ende musste aber noch Julia F. ihre Koffer packen. Warum sie gehen musste und bei welchen Kandidatinnen es gut lief bei der Berliner Fashion Week, können Sie in unserem Nachbericht nachlesen: GNTM 2020, Folge 8 gestern am 19.3.20: Harter Modelalltag holt die Kandidatinnen ein.

19. März: Kandidatinnen kämpfen auf der Berliner Fashion Week um Jobs

Heute steht für die Kandidatinnen von "Germany´s next Topmodel" eine ganz besondere Herausforderung an: Im Zuge der Berliner Fashion Week müssen die Nachwuchs-Models um Jobs kämpfen. Unter anderem müssen sich neun der verbleibenden 15 Kandidatinnen dem großen Casting von "got2b" stellen. Mehr zur heutigen Folge lesen Sie in unserer Vorschau: GNTM 2020, Folge 8 heute am 19.3.20: Harter Modelalltag holt Kandidatinnen ein

13. März: Transgender Lucy ist raus

Als überraschend zum Schluss Topmodel und Victoria's Secret-Engel Alessandra Ambrosio die Kandidatinnen beim Abschluss-Walk beurteilte, da brachte es Transgender-Kandidatin Lucy auch kein Glück mehr. Sie bekam von Modelmama Heidi kein bild und musste die Sendung verlassen.

Davor mussten die Teilnehmerinnen als Marilyn Monroe gestylt auf dem Walk of Fame posieren - unter den strengen Augen von Starfotograf Yu Tsai. Das fiel nicht allen leicht. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Nachbericht: GNTM 2020, Folge 7: Transgender Lucy muss gehen - am 12.03.2020.

12. März: Glamour-Shooting auf dem Walk of Fame

Heute steht für die Kandidatinnen von "Germany´s next Topmodel" ein glamouröses Shooting auf dem Walk of Fame an. Dafür werden die Topmodel-Anwärterinnen im Stil von Marilyn Monroe gestylt. Außerdem müssen sie sich dem harten Urteil von einem der strengsten Fotografen der Staffel stellen. Mehr dazu erfahren Sie in unserer Vorschau: GNTM 2020: Folge 7 heute am 12.3.20 - Auf den Spuren von Marylin Monroe

6. März: Gleich vier Kandidatinnen mussten gehen

Knallhart war Folge 6 für manche Kandidatin: Neben achtbeinigen Shooting-Partnern beim Ekel-Fotoshooting mit Krabbeltierchen durften gleich vier Kandidatinnen ihre Koffer packen. Zwei gleich nach dem Shooting und weitere zwei nach dem Walk am Ende der Folge.

Dagegen lief es für drei andere Mädels ganz gut, eine von ihnen ergatterte auch ein exklusives Fotoshooting für eine Zeitschrift. Welche Kandidatin das war und welche gehen mussten, lesen Sie in unserem Nachbericht: GNTM 2020: Folge 6 gestern am 5.3.20 - Das große Krabbeln.

5. März: Das große Krabbeln

Das heutige Fotoshooting bringt ungebetene Gäste mit sich - zumindest sehen das manche Teilnehmerinnen so. Neben Skorpionen und Riesenspinnen warten heute auch Kakerlaken auf die Models. Auch der Catwalk wird eine echte Herausforderung. Neben Popcorn und Kieselsteinen, müssen die Kandidatinnen heute auch über Glassplitter laufen. Alles Wichtige zu Folge 6, lesen Sie hier: GNTM 2020: Heute am 5.3.20 mit Folge 6 - Das große Krabbeln.

28. Februar: Heidi Klum nicht bei Entscheidung dabei

Das Umstyling brachte wieder viele Tränen mit sich. Vor allem Anastasia musste sich von ihrer langen Haarpracht verabschieden. Lucy hingegen bekam eine Haarverlängerung und war darüber gar nicht glücklich. Außerdem war Modelcoach Heidi Klum erstmalig nicht bei der Entscheidung dabei. Alles wichtige zu Folge 5 lesen Sie in unserem Nachbericht: GNTM 2020 gestern mit Folge 5 am 27.2.20 - Das große Umstyling

27. Februar: Das große Umstyling

Folge 5 läuft heute am 27.2.20 und auf die Kandidatinnen wartet in Los Angeles das große Umstyling. Welche Teilnehmerin muss Angst um ihre langen Haare haben und wer bekommt eine komplette Typveränderung verpasst? Nicht nur die neuen Frisuren sollten den angehenden Models zu schaffen machen: Mit neuem Style müssen sie auch gleich ihr Sedcard-Shooting hinter sich bringen. Alle wichtigen Informationen zu Folge 5 lesen Sie in unserer Vorschau: GNTM 2020: heute am 27.2.20 mit Folge 5 - Das große Umstyling

21. Februar: Drei Modells müssen die Show verlassen

Als Superheldinnen verkleidet mussten die Kandidatinnen ihren Mut unter Beweis stellen. Das Fotoshooting war jedoch nicht für alle Modells erfolgreich - für Einige stellten die Stunts eine große Herausforderung dar. Deshalb mussten gestern auch gleich drei Teilnehmerinnen die Show verlassen und bekamen somit kein Ticket für den nächsten Halt bei GNTM: Los Angeles. Mehr zur letzten Folge lesen Sie im Nachbericht: Folge 4 von GNTM 2020 gestern am 20.2.20: Die Models mussten als Superheldinnen Mut beweisen

20. Februar: Stunts und Action gefallen nicht allen Models

GNTM 2020: Folge 4, die heute am 20.2.20 läuft, hält eine unangenehme Überraschung bereit: Die Models müssen sich unter Anleitung auf einen Stunt vorbereiten und auf dem Catwalk einen Action-Shot zeigen - lediglich drei Versuche stehen dafür zur Verfügung. Bekommen es einige Models mit der Angst zu tun? Mehr zur aktuellen Folge 4 lesen Sie hier in der Vorschau: Folge 4 von GNTM 2020 heute am 20.2.20: Die Models beweisen Mut - als Superheldinnen.

14. Feburar: Mirabel erzählt von verunglückter Familie

In Folge 3 musste sich Kandidatin Maribel ganz besonders überwinden. Sie erzählte den anderen Kandidatinnen von ihrer schrecklichen Vergangenheit: Drei Stunden, bevor Maribels Familie aus dem Kroatien-Urlaub zu Hause angekommen wäre, verunglückte diese tödlich. Mehr zur aktuellen Folge lesen Sie hier in unserem Nachbericht: GNTM 2020, Folge 3 am 13.02.20: Beim Nackt-Shooting flossen Tränen

13. Februar: Beim Nackt-Shooting kullern die Tränen

Heute steht bei GNTM 2020 das gefürchtete Nackt-Shooting an, doch damit nicht genug: Die Kandidatinnen erhalten außerdem einen tierischen Shooting-Partner. Auf einem Pferd müssen die Model-Anwärterinnen ihr Können unter Beweis stellen. Mehr zur heutigen Folge lesen Sie hier in unserer Vorschau: GNTM 2020, Folge 3 heute am 13.02.20: Das Nackt-Shooting steht an

7. Februar: Nina-Sue aus Dießen ist raus

In der ersten Folge hatte es schon Viktoria aus Illertissen (Kreis Neu-Ulm) erwischt, jetzt in Folge 2 also Nina-Sue aus Dießen am Ammersee. Die 19-Jährige legte schon in Folge 1 einen ungewollt komischen Gang auf den Catwalk hin. Das wurde in Folge 2 nicht besser, sie un zwei weitere Kandidatinnen mussten Costa Rica verlassen. Ihr Traum von GNTM ist zerplatzt.

Welche Überraschung noch auf die Kandidatinnen zukam, lesen Sie in unserem Nachbericht: GNTM gestern am 6.2.20 mit Folge 2: Nina-Sue aus Dießen ist raus.

6. Februar: In Folge 2 ist das "Victoria's Secret"-Model Stella Maxwell dabei

GNTM 2020: In Folge 2 kommen die Kandidatinnen in Costa Rica an und dürfen gleich zum ersten Shooting in den Dschungel. Dort wartet kein Geringerer als Star-Fotograf Rankin mit seiner Kamera auf sie. Als Gast-Jurorin ist das erfolgreiche "Victoria's Secret"-Model Stella Maxwell dabei. Die Vorschau zu Folge 2: GNTM 2020 heute, Folge 2 am 6.2.2020: Star-Fotograf Rankin beim ersten Shooting.

31. Januar: Nach Folge 1: Viktoria aus Illertissen ist raus, Nina-Sue aus Dießen weiter

GNTM 2020: Gleich nach Folge 1 ist für die 22-jährige Viktoria aus Illertissen (Kreis Neu-Ulm) schluss. Sie überzeugte nicht beim Catwalk im Olympiapark in München. Unter den Augen von "Model-Mama" Heidi Klum und Star-Jurorin Milla Jovovich liefen die 38 Kandidatinnen über einen Laufsteg. Viele blamierten sich dabei eher. Darunter auch Nina-Sue aus Dießen am Ammersee, die aber weiter kam.

Wie Folge 1 ablief, können Sie in unserem Nachbericht lesen: GNTM 2020 gestern, Folge 1 am 30. Januar 2020: Viktoria aus Illertissen ist raus.

Hier lesen Sie mehr über Viktoria aus Illertissen: In Folge 1 von GNTM 2020: Für Viktoria ist der Traum vom Topmodel vorbei.

30. Januar: In Folge 1 bewertet Heidi Klum mit einer Promi-Jury heute 38 Jung-Models

GNTM 2020: Heidi Klum und "Germany's Next Topmodel" sind zurück. Die Casting-Show auf ProSieben startet heute am 30.1.20 mit Folge 1 - und bietet gleich zum Start eine prominente Jury auf: Neben der "Model-Mama" coacht Schauspielerin Milla Jovovich den Model-Nachwuchs, bevor es auf den Laufsteg im Münchner Olympiapark geht. Auch einen weiteren Promi gibt es in der Jury.

Doch nicht alle Kandidatinnen schaffen es in die nächste Folge - Stolperer und Pannen auf dem "Catwalk" vermiesen einigen Kandidatinnen den Tag. Wie die 38 Kandidatinnen sich vorbereiten und wer neben Heidi Klum und Milla Jovovich in der Jury sitzt, erfahren Sie hier bei uns in der Vorschau: GNTM 2020, Folge 1 heute am 30.1.20: Heidi Klum holt Milla Jovovich in die Jury.

16. Januar: 38 Kandidatinnen sind bei GNTM 2020 dabei

In Folge 1 von "Germany's next Topmodel" ist das Teilnehmerfeld noch relativ groß: 38 Kandidatinnen treten an.

Alina (23)

Aline (23)

Anastasia (20)

Anastasija (16)

Bianca (18)

Cassandra (27)

Charlotte (25)

Daria (22)

Johanna (20)

Julia F. (20)

(20) Julia P. (17)

(17) Kiara (20)

Kristina (22)

Lara (17)

Larissa (19)

Laura (20)

Lijana (23)

Lucy (21)

Magdalena (24)

Malin (21)

Marcia (28)

Mareike (24)

Marie (19)

Mathy (26)

Maureen (20)

Nadine (20)

Nina-Sue (19)

Pinar (22)

Reny (21)

Sarah P. (20)

(20) Sarah S. (23)

(23) Saskia (22)

Tamara (19)

Vanessa (21)

Veronika (23)

Viktoria (23)

Vivian (21)

Yari (20)

1. Januar 2020: Start von GNTM 2020 schon im Januar

"Germany's next Topmodel" startet in diesem Jahr nicht wie üblich im Februar: Wie Pro7 nun angekündigt hat, läuft Folge 1 von GNTM 2020 schon ein bisschen früher - nämlich am 30. Januar. Auch danach sind die Episoden von Staffel 15 immer am Donnerstagabend zu sehen.

Heidi Klum wird die Kandidatinnen wieder vor Aufgaben stellen und nach den Shootings entscheiden, welches Model in die nächste Runde kommt. Unterstützt wird sie dabei in jeder Folge von Gast-Juroren wie dem englischen Modedesigner Julien MacDonald. Am Ende wird sich in einem Live-Finale entscheiden, wer sich 2020 "Germany's next Topmodel" nennen darf.

"Germany's next Topmodel" 2020, News aktuell: Neuigkeiten und Nachrichten zu Kandidatinnen und Folgen von GNTM

In diesem News-Blog lesen Sie die Neuigkeiten rund um die Pro7-Sendung "Germany's next Topmodel", die 2020 schon in Staffel 15 geht. Auch dieses Mal führt wieder Heidi Klum durch die Show und ist gleichzeitig das einzige feste Jury-Mitglied. Unterstützt wird sie aber in jeder Woche von Gast-Juroren - unter anderem von Schauspielerin Milla Jovovic.

Wir liefern die News rund um Kandidatinnen und Folgen. Nach dem Start von GNTM 2020 verlinken wir in diesem Blog auch auf unsere Vorschau- und Nachbericht-Artikel zur Sendung - damit Sie die wichtigsten Informationen rund um "Germany's next Topmodel" gebündelt bekommen. (AZ)

