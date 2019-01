15:10 Uhr

"Germany's next Topmodel" 2019: Heidi Klum macht es alleine Panorama

"Germany's next Topmodel" kommt bald mit einer neuen Staffel zurück. Die Neuheit: Heidi Klum wird das einzige feste Mitglied der Jury sein. Gäste gibt es aber.

Bald sucht Heidi Klum im Fernsehen wieder das beste Nachwuchs-Model der Nation. Eine Neuerung wird die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" mit sich bringen: Heidi Klum wird in der nächsten Staffel ihrer Show zum ersten Mal als einziges festes Mitglied in der Jury sitzen. Unterstützung holt sich die 45-Jährige unter anderem von Model-Kolleginnen wie Gisele Bündchen, Winnie Harlow und Toni Garrn, wie der Privatsender ProSieben am Montag in München mitteilte. In jeder "Germany's Next Topmodel"-Folge soll ein anderer Gast die Kandidatinnen schulen und gemeinsam mit Klum entscheiden, wer aus dem Rennen fliegt.

GNTM 2019: Auftritte von Lena Gercke und Thomas Gottschalk

Das neue Konzept soll dem Sender zufolge den jungen Frauen einen möglichst vielfältigen Einblick in die Welt der Mode bieten. Neben Ex-"Topmodel"-Gewinnerinnen wie Lena Gercke und Stefanie Giesinger gehören auch die Mode-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin, Moderator Thomas Gottschalk und der Designer Wolfgang Joop zu den wechselnden Juroren.

Klums Co-Juroren aus den Vorjahren, Thomas Hayo und Michael Michalsky, haben in der kommenden Staffel ebenfalls nur noch einmalige Gastauftritte. Der Designer Hayo hatte bereits nach der vergangenen Staffel angekündigt, sich wieder stärker auf andere Aktivitäten konzentrieren zu wollen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind verlobt

Model-Mama Heidi präsentierte sich erst kürzlich gemeinsam mit Tom Kaulitz bei den Golden Globes. Dabei zeigte sie deutlich sichtbar ihren Verlobungsring. Am 24. Dezember gab das Paar die Verlobung über ein Instagram-Bild bekannt. Es zeigt sie und Tom Kaulitz lächelnd, während Klum ihre Hand mit einem großen Ring in die Kamera hält.

Kaulitz' Bruder Bill gratulierte - ebenfalls per Instagram: Er freue sich für seinen Zwillingsbruder und dessen "zukünftige Ehefrau", schrieb der Sänger, garniert mit einem Brautpaar-Emoji. Klum war lange mit dem britischen Popstar Seal verheiratet und vorher mit Starfriseur Ric Pipino. Kaulitz hatte eine kurze Ehe mit Schönheitskönigin Ria Sommerfeld.

Die 14. Staffel von "Germany's Next Topmodel" läuft ab dem 7. Februar immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben. Zu Beginn sind 50 junge Model-Anwärterinnen dabei. (dpa)

