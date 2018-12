20:22 Uhr

Gerüchte über das Königshaus: Gibt es Ärger mit Herzogin Meghan? Panorama

Herzogin Meghan soll sowohl mit Schwägerin Kate als auch mit ihren Angestellten Probleme haben. Welche Gerüchte über sie kursieren.

Von Anja Ringel

Angestellte, die vor ihr die Flucht ergreifen, Streit mit der neuen royalen Familie, ein viel zu redseliger Vater und dann ist da ja noch das königliche Protokoll mit all seinen Regeln. In letzter Zeit haben britische Medien einige negative Schlagzeilen über Meghan veröffentlicht. Dabei fing alles so schön an: Im Mai heiratete die US-Schauspielerin Prinz Harry und ist seitdem Herzogin von Sussex.

In dieser neuen Rolle soll sie bei ihren Angestellten jedoch nicht gut ankommen, berichtet unter anderem die Daily Mail. „Hurrikan Meghan“ – wie sie laut einem Insider beim Personal inzwischen heißt – soll ihre Mitarbeiter schon um 5 Uhr morgens mit Aufträgen überhäufen. Aus diesem Grund sollen sowohl Harrys Privatsekretär Edward Lane Fox als auch Meghans private Assistentin Melissa Toubati gekündigt haben. Zuletzt ist bekannt geworden, dass Samantha Cohen nicht mehr bei Harry und Meghan arbeiten möchte. Die 50-Jährige soll der ehemaligen Schauspielerin unter anderem die royale Etikette beigebracht haben. Davor war sie die Privatsekretärin der Queen.

Hat Meghan ihre Schwägerin Kate zum Weinen gebracht?

Apropos royale Etikette: An die Regeln der Queen hält sich Meghan nicht immer. Bei einem Auftritt bei den British Fashion Awards in dieser Woche sorgte neben dem wachsenden Babybauch der Herzogin vor allem ihr Nagellack für Gesprächsstoff. Der war nämlich schwarz – und nicht wie von der Queen angeordnet in pastelligem Zartrosa. Meghans Schwägerin Kate dagegen hält sich laut Medienberichten immer an die Nagellack-Vorgabe.

Womit wir beim nächsten Gerücht wären: Angeblich sollen sich Meghan und Kate seit Monaten streiten. Kate soll bei einer Anprobe zu Meghans Hochzeit in Tränen ausgebrochen sein. Der Grund? Natürlich die Braut. Laut Insidern gefällt Kate außerdem der herrische Umgangston ihrer Schwägerin mit dem Personal nicht. Die Kritik an Meghan soll wiederum Harry nicht gepasst haben, woraufhin sich auch Harrys Bruder William in den Streit eingemischt haben soll. Fans befürchten nun, dass die „Fab Four“ – wie die vier Royals genannt werden – getrennte Wege gehen.

Herzogin Meghan soll von ihren Angestellten „Hurrikan Meghan“ genannt werden. Bild: Eddie Mulholland, dpa (Archivbild)

Das Gerücht, dass Meghan zu einer Angestellten von Kate unfreundlich war, dementierte das Königshaus dagegen. Das sorgte jedoch für weiteren Gesprächsstoff, denn normalerweise kommentiert das Königshaus solche Meldungen nicht. Britische Medien diskutieren deshalb munter weiter über einen möglichen Zwist der beiden Frauen.

Meghans Vater verrät Details aus ihrer Vergangenheit

Daneben sorgt Meghans Vater Thomas Markle immer wieder für Schlagzeilen. Vergangenes Wochenende sagte er gegenüber The Mail on Sunday, dass es auf Meghans erster Hochzeit mit einem Filmproduzenten Marihuana gab. Thomas Markle beklagte in dem Interview außerdem, dass er seit der Hochzeit im Mai keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter habe. Sie reagiere weder auf Briefe noch auf seine Anrufe.

Bleibt noch die Frage nach dem Weihnachtsfest. In Großbritannien munkelte man, dass Kate und William dieses Jahr nicht gemeinsam mit Harry und Meghan feiern wollen. Zumindest diese Meldung scheint laut Mail Online nicht zu stimmen. Das gemeinsame Weihnachtsfest bei der Queen sei ein „Zeichen der Solidarität“.

3700 Personen hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov befragt, 74 Prozent von ihnen hatten eine gute Meinung von der Queen. Nur ein britischer Royal ist noch beliebter. Video: dpa

Themen Folgen