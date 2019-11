vor 18 Min.

"Grill den Henssler" 2019: Sendetermine im Überblick - Folge 3 heute

"Grill den Henssler" 2019 läuft heute um 20.15 Uhr mit Folge 3 auf Vox. Lesen Sie hier alle Infos zu den Sendeterminen und dem Ablauf der Sendung.

" Grill den Henssler" 2019: Steffen Henssler musste in Folge 2 im "Kleinen Blauen" antreten. Auch heute in Folge 3 bleibt ihm nichts erspart: Er spritzt sich aus Versehen Limettensaft in die Augen. Mehr dazu lesen Sie hier in der Vorschau: "Grill den Henssler" 2019, Folge 3: Heute zanken sich die Juroren.

Wie viele Folgen gibt es? Wo läuft "Grill den Henssler" 2019 im Stream? Lesen Sie in diesem Artikel alle Infos zu den Folgen und den Sendeterminen.

"Grill den Henssler" Sendetermine: Wann ist der Starkoch wieder im TV zu sehen?

Folge 1: Sonntag, 27.10.2019 um 20.15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 03.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 10.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 4: Sonntag, 17.11.2019 um 20.15 Uhr

Folge 5: Sonntag, 24.11.2019 um 20.15 Uhr

Sendetermine: "Grill den Henssler"-Folgen dauern etwa drei Stunden

Die neuen Folgen von "Grill den Henssler" werden wie in den vergangenen Staffeln auch etwa drei Stunden dauern und enden je nach Episode etwa um 23.35 Uhr. Vox strahlt die neuen Folgen aus, sie können aber auch wie gewohnt hier auf dieser Seite bei TVNOW live im Stream verfolgt werden.

Um den Live-Stream in Anspruch nehmen zu können brauchen Sie allerdings einen Premium Account. Nach einem ersten Testmonat fallen dafür monatlich 4,99 Euro an. Viele Sendungen stehen aber auch kostenlos nach der TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit. Hier auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Folgen von "Grill den Henssler".

Ablauf von "Grill den Henssler": Wie laufen die neuen Folgen ab?

Am Ablauf von "Grill den Henssler" hat sich gegenüber den vergangenen Staffeln nichts geändert. Die prominenten Gäste müssen einen Impro-Gang, eine Vorspeise, ein Hauptgericht und ein Dessert zubereiten. Das Jury-Trio Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes bewerten daraufhin die Leistung der Promis und vergeben Punkte für die einzelnen Gänge. Wenn die Gäste besser abschneiden als Starkoch Steffen Henssler, erhalten sie ein Preisgeld für den guten Zweck. Durch die Sendung führt wieder Moderatorin Annie Hoffmann. (AZ)

