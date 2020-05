vor 4 Min.

"Grill den Henssler", Folge 2: Gestern wurde es in der Küche chaotisch

In Folge 2 von "Grill den Henssler" 2020 gestern am 17.5.20 ging es in der Küche chaotisch zu. Alle Infos zur neuen Folge finden Sie hier in unserem Nachbericht.

" Grill den Henssler" 2020 ging gestern in die zweite Runde und dazu hatte sich Star-Koch Steffen Henssler wieder drei prominente Gäste eingeladen. Comedian Paul Panzer, Dschungel-Königin Evelyn Burdecki und der Autor Bastian Bielendorfer versuchten, den Profikoch mit ihren Lieblingsgerichten zu schlagen und damit 3000 Euro für den guten Zweck zu gewinnen. Alle Infos zu Folge 2 haben wir hier im Nachbericht für Sie.

"Grill den Henssler" heute: Nachbericht zu Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Wer kocht was?

Bastian Bielendorfer - Vorspeise: Bielendorfer'sche Suppe

- Vorspeise: Bielendorfer'sche Suppe Paul Panzer - Hauptgericht: Shakshuka (israelisches Gericht mit pochierten Eiern und Tomatensoße)

- Hauptgericht: Shakshuka (israelisches mit pochierten Eiern und Tomatensoße) Evelyn Burdecki - Dessert: Churros mit Schokoladensoße

Bereits bei Paul Panzer ging es in der Küche recht chaotisch zu. Als sich dann Evelyn Burdecki an die Zubereitung ihres Desserts machte, war das Chaos komplett. Die 31-Jährige schien sich selbst nicht ganz sicher zu sein, wie man die Churros zubereitete - aber auch Steffen Henssler hat mit der Nachspeise Probleme. Die präsentierten Teller sorgten am Ende bei der Jury für Verwirrung: Während Mirja Boes Fischstäbchen vermutete, glaubte Christian Rach an gebackene Bananen.

Dieser wetterte auch über das Desserts auf beiden Tellern: "Das ist eine Frechheit!" Und doch konnte Evelyn Burdecki am Ende jubeln. Sie gewann den Gang mit mageren sieben Punkten, einen mehr als Steffen Henssler.

Wer hat gewonnen?

Doch am Ende konnte Steffen Henssler den Gesamt-Sieg für sich verbuchen.

