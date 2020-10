vor 6 Min.

Hauptstadtflughafen BER eröffnet: Nach dem Start in den Sinkflug

In Berlin hat der neue Flughafen tatsächlich eröffnet - mit neun Jahren Verspätung und nach 30 Jahren Planung. Eindrücke von der Eröffnung in Berlin.

Von Christian Grimm

Und dann rauschen sie donnernd ein. Zwei sehnsüchtig erwartete Flugzeuge gleiten aus der grauen Höhe hinab und landen auf grauem Asphalt vor den Toren Berlins. Die Piloten wollen eigentlich parallel einschweben, aber der Wettergott spielt nicht mit. Die Wolken hängen zu tief. Zu gefährlich. So kommen die Flieger um ein paar Minuten versetzt an.

Die Flughafenfeuerwehr spritzt Salut-Fontänen. Die beiden Maschinen haben wahrscheinlich die längste Verspätung in der Geschichte der Luftfahrt. Sie eröffnen den neuen Flughafen der Hauptstadt, der gar nicht mehr neu ist, weil er schon viele Jahre und noch mehr Skandale auf seiner Haut aus Beton und Glas hat.

Die Mächtigen von heute sind froh, dass die Saga des Versagens vorbei ist

Gefeiert wird nicht. Es gibt keine Party, keine jubelnden Berliner, keine euphorischen Kanzler-Worte an diesem nieselregennassen Herbsttag. Der BER macht einfach auf. Jahrelang stand er wie ein potemkinsches Dorf am Rande der Stadt und blamierte die Nation. „Willy Brandt hätte sich im Grab umgedreht“, sagt ein Besucher zu seiner Frau. Die sozialdemokratische Heilsgestalt muss seinen guten Namen für das Pannenprojekt geben. Der Alt-Kanzler ist schon Jahre Tod, als er zum Namenspatron gemacht wird.

Die Mächtigen von heute sind froh, dass die Saga des Versagens, des Pfuschs, der Lüge vorbei ist. Es geht jetzt einfach los. Der Spott, die Häme, die Schadenfreude sollen vorbei sein. „Wir erleben heute den ersten Tag einer Erfolgsgeschichte", sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) in die Kameras. Vieles spricht dafür, dass der Betrieb an den Terminals gut laufen wird. Um weitere böse Überraschungen zu vermeiden, hat die Flughafenmannschaft in den letzten Monat akribisch geübt als gelte es, die eigene Ehre vom Sudel zu befreien. 10.000 Komparsen simulierten im Trockentraining den Betrieb.

Die Taxifahrer wollen nicht mitmachen bei dem verordneten Blick nach vorn, die Klimaschützer auch nicht. „Die coolsten Vögel bleiben am Boden“, fordern die Fluggegner. Sie haben sich als Pinguine verkleidet, denen das ewige Eis wegschmilzt. Sie hocken im Terminal 1 und blockieren – bewacht von der Polizei – eine Rolltreppe. Später skandieren die Aktivisten vor dem Eingang. Vier von ihnen seilen sich vom Dach ab. „Unser Ziel ist, den Flughafen lahmzulegen und die Eröffnung massiv zu stören“, erklärt eine Sprecherin. Für die Pinguine in Menschengestalt ist der BER eine CO2-Schleuder, für sie passt er nicht mehr in die Zeit. Der Flughafen kommt in ihren Augen doppelt zu spät.

9 Bilder Kurz vor der Eröffnung: So sieht es am neuen Berliner Flughafen aus Bild: Christian Grimm

Weder Taxifahrern noch Klimaschützern gelingt es, die Eröffnung aus dem Tritt zu bringen

Die Berliner Taxifahrer haben nicht die Weltrettung im Blick, sondern ihr Portemonnaie. Sie fordern, dass sie am BER Geld verdienen können. Bislang ist das nur 300 von ihnen erlaubt. Vom alten Flughafen Tegel sind sie aufgebrochen Richtung Süden. Der Airport liegt bereits auf brandenburgischem Territorium. Tegel war eine sichere Geldquelle, weil er nur per Bus an den Nahverkehr angeschlossen war. Beim BER ist das anders. Der Flughafen hat einen eigenen Bahnhof.

Weder Taxifahrern noch Klimaschützern gelingt es, die Eröffnung aus dem Tritt zu bringen. Dafür sind zu wenige Passagiere und Neugierige im großen Terminal 1. Jeder hätte Platz zum Tanzen in der riesigen Abflughalle. Die Putzkolonne wischt Flächen blank, die noch keine Fettfinger zieren. Nirgendwo Spuren der Abnutzung, abgestoßene Kanten, tiefe Kratzer.

Das Sicherheitspersonal steht in Positur an der Schleuse und wartet. Viele Schalter sind noch unbesetzt. Die Flughafenapotheke ist hell erleuchtet, verkauft aber noch keine Kopfschmerztabletten, weil niemand Pillen braucht. Die ersten Passagiere sollen erst am nächsten Morgen nach London abheben. Einige hundert Leute sind gekommen, um bei der Eröffnung dabei zu sein. Sie sorgen für Umsatz bei den Cafés, kaufen Kaffee, Gebäck und belegte Brötchen. Das Hauptterminal kann 25 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen, statistisch also knapp 70.000 pro Tag. Wegen der Corona-Pandemie wird die Kapazitätsgrenze lange nicht erreicht werden. Zum jahrelangen Unvermögen kommt nun auch noch Pech hinzu.

Der BER-Retter hat keinen Grund, ausgiebig zu feiern

„Es ist kein historischer Tag“, sagt Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup im Moment seines Erfolges. Es sei ein wichtiger Tag, schiebt er hinterher. Großmannssucht und Arroganz waren jahrelang die treuen Begleiter der teuersten Bauruine der Republik. Lütke Daldrups großer Tag fällt zusammen mit seinem 64. Geburtstag und dem Todestag von Sean Connery, dem ewigen James Bond.

Wie dieser im Auftrag Ihrer Majestät die fiesesten Oberschurken zu Strecke bringt, hat der Flughafenchef das Chaos am Flughafen beseitigt. Er zähmte die Entrauchungsanlage, die liebevoll das Monster genannt wurde. Er durschlug den Knoten, zu dem sich über hunderte kilometerweit falsch verlegte Kabel verknäult hatten. Er sorgte dafür, dass Brandschutztüren tatsächlich auf- und zugehen.

Doch der BER-Retter hat keinen Grund, ausgiebig zu feiern. Denn kaum ist sein Flughafen fertig, steht er schon wieder vor der Pleite. Das liegt nur wenig an der Bekämpfung des Virus. Es liegt an den Altlasten. Das Milliardengrab fordert neue Millionen, die sich zu Milliarden summieren könnten. Drei honorige Fachleute haben sich die Bücher der Flughafengesellschaft angeschaut und kommen in einem Gutachten zu dem Schluss, dass der Betrieb bis 2023 mit 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro gestützt werden muss.

Das Geld wird der Staat entweder direkt zuschießen oder Kredite von Banken mittels Bürgschaften absichern müssen. Weil sich der Bau von 2,5 auf über 6 Milliarden Euro verteuerte, lasten hohe Schulden auf dem Flughafen, die abgestottert werden wollen. Von dem enormen Betrag hätte man zwei Flughäfen bauen können. Ohne die Rückendeckung des Staates würde der BER keine frischen Darlehen bekommen. Das Fachleute-Trio rechnet in seiner Analyse vor, dass die Einnahmen samt Schuldendienst künftig nicht ausreichen werden, um die Kosten zu decken. Corona verschärft die Finanznot, ist aber nicht ihre Ursache. Der Flughafenchef verspricht, dass er ab Mitte des Jahrzehnts liefern wird. Es ist kein happy end in Sicht im märkischen Sand.

