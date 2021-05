Let’s Dance 2021, Halbfinale: Wer hat den Sprung ins Finale geschafft?

"Let’s Dance" 2021 lief gestern mit dem Halbfinale. Was wurde getanzt? Wer ist im Finale? Alle Infos finden Sie hier in unserem Nachbericht.

Es wurde ernst bei "Let’s Dance" 2021: Gestern am Freitagabend stand bereits das große Halbfinale für die verbliebenen Kandidaten an. Nur noch drei Tänze trennten die prominenten Hobby-Tänzer Valentina Pahde, Rúrik Gíslason, Simon Zachenhuber und Nicolas Puschmann von der großen Final-Show. Neben den beiden Einzeltänzen mussten die Kandidaten gestern im "Impro Dance Even More Extreme" überzeugen. Hier in unserem Nachbericht informieren wir Sie ausführlich über die aktuelle Ausgabe.

"Let’s Dance" gestern: Tänze der Kandidaten in Folge 13

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Tänze der Kandidaten

Gestern sind die Tanzpaare mit zwei verschiedenen Einzeltänzen angetreten. Zu diesen Songs tanzten die Kandidaten gestern übers Parkett:

Valentina Pahde und Valentin Lusin mit dem Paso Doble zu "The Hanging Tree" von James Newton Howard und Jennifer Lawrence und dem Cha Cha Cha zu "Ladida" von CRISPIE x ILIRA

"Impro Dance Even More Extreme" als Zusatz-Challenge

Neben den beiden Einzeltänzen mussten sich die Promis gestern noch einer ganz besonderen Aufgabe stellen: Sie wagten sich an den sogenannten "Impro Dance Even More Extreme". Per Zufallsprinzip zogen die Teilnehmer im Laufe der Sendung einen beliebigen Tanz und zwar ohne den Song, zu dem sie diesen tanzen sollen. Erst 30 Sekunden vor dem Auftritt haben die Stars dann erfahren, zu welchem Hit sie performen sollen und mussten dann versuchen, in der kurzen Zeit möglichst viele Anweisungen ihrer Profi-Tanzpartner zu verinnerlichen.

Wer musste gehen? Wer steht im Finale?

Für Boxer Simon Zachenhuber (22) und Profitänzerin Patricija Belousova hat es gestern Abend nicht gereicht. Das Duo erhielt die wenigsten Punkte von der Jury und kam mit ihrem Auftritt scheinbar auch beim Publikum nicht besonders gut an. Damit stehen die Finalisten fest: Fußballer Rúrik Gíslason (33), Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann (30) werden kommende Woche um den Titel des "Dancing Stars" 2021 kämpfen.

