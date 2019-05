09:52 Uhr

"Let's Dance" 2019: Discofox-Marathon in Folge 8

In der 8. Folge von "Let´s Dance" 2019 mussten sich die verbleibenden sieben Tanzpaare dem Discofox-Marathon stellen. Für Oliver Pocher hat es sich ausgetanzt. Die Infos.

In Folge 8 von "Let's Dance" 2019 tanzten sich die sieben verbliebenen Tanzpaare förmlich die Seele aus dem Leib. Am Ende des Abends war es überraschenderweise Comedian Oliver Pocher, der die Tanzshow verlassen musste.

"Let´s Dance" 2019: Stars kämpfen beim Discofox-Marathon um Extrapunkte

In Folge 8 von "Let´s Dance" hatten die Kandidaten die Chance, beim Discofox-Marathon zusätzliche Punkte zu ergattern. Die Paare fingen gemeinsam an, innerhalb von sechs Minuten schieden nach und nach Pärchen aus. Am Ende tanzte sich Barbara Becker an die Spitze und sicherte sich gemeinsam mit Tanzpartner Massimo Sinató 10 Extrapunkte. Zu welchen Schlager-Hits getanzt wird, konnten die Zuschauer per Online-Voting entscheiden.

"Let´s Dance" 2019: So liefen die Einzeltänze in Folge 8

Doch auch bei den Einzeltänzen mussten die Kandidaten am Freitag erneut ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellen und zeigen, dass sie als Tanzpaar perfekt harmonieren.

Am meisten überzeugen konnte in der gestrigen Folge 8 Nazan Eckes. Gemeinsam mit Christian Polanc performte die Moderatorin einen Contemporary zu "Stand By Me" (Ben E. King) und heimste dafür volle 30 Punkte ein. Ähnlich überzeugend war auch Sängerin Ella Endlich. Mit Tanzpartner Valentin Lusin legte sie einen Jive zu "Surfin' USA" (The Beach Boys) aufs Parkett, den die Jury mit 29 Punkten honorierte. Auch Pascal Hens lieferte ab, mit Ekaterina Leonova ertanzte sich der Handballer für seinen Jive zu "Ducktales" (O.S.T. Ducktales) ganze 28 Punkte. Barbara Becker und Massimo Sinato wurden für ihren Contemporary zu"I Will Survive" (Gloria Gaynor) mit 24 Punkten bewertet, Benjamin Piwko und Partnerin Isabel Edvardsson erhielten für ihre Salsa zu "De Todo Un Poco" (O.S.T. Dirty Dancing) nur 20 Punkte. Obwohl Dschungelkönigin Evelyn Burdecki für die Rumba mit Partner Evgeny Vinokurov zu "There You'll Be" (Faith Hill) die niedrigste Punktzahl (18) des Abends erhielt, schaffte sie es in die nächste Runde.

Die Show verlassen musste Oliver Pocher, der für seine Rumba zu "Goldfinger" (O.S.T. James Bond – Goldfinger) mit Partnerin Christina Luft 21 Punkte erhalten hatte.

