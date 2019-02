vor 23 Min.

Let's Dance 2019: Start, Kandidaten, Jury, Moderatoren, Live-Stream

Let's Dance 2019 kehrt im März zurück: Start, Kandidaten, Jury, Moderatoren, Live-Stream, TV und News - hier gibt es alle Infos.

Bei Let's Dance 2019 wollen 14 Promi-Kandidaten die Jury überzeugen und den Titel "Dancing Star" holen. Dafür bekommen sie eine professionelle Tänzerin oder einen Tänzer als Partner zur Seite gestellt. Mit diesem stellen sie sich dem Konkurrenzkampf, der hart wird. Wer Juroren und Zuschauer in einer Folge am wenigsten begeistert, fliegt nämlich aus der Show.

Hier finden Sie alle Informationen rund um die Sendung. Im Folgenden beantworten wird diese wichtigen Fragen zu der Show, die bald wieder an jedem Freitagabend läuft:

Wann ist der Start-Termin von Let's Dance 2019?

Wer sind die Let's-Dance-Kandidaten?

Wer sitzt in der Jury?

Welche Moderatoren führen durch die Tanzshow?

Wo lässt sich Let's Dance live im TV und Stream sehen?

Wo gibt es aktuelle News?

Let's Dance 2019: Start-Termin und Sendetermine

Dass Let's Dance im Frühjahr mit einer neuen Staffel zurückkehrt, stand schon lange fest. Anfang Februar gab RTL dann den Start-Termin offiziell bekannt: Die Show läuft ab dem 15. März 2019.

Bei den Sendeterminen gibt es keine Überraschung, da die Show zu den Zeiten läuft, die Fans schon von den vergangenen Staffeln gewohnt sind. Das bedeutet, dass die neuen Folgen ab dem 15. März jeden Freitagabend ab 20.15 Uhr laufen.

Let's Dance: Kandidaten in der Übersicht

RTL gibt die prominenten Kandidaten nach und nach bekannt. Wir geben an dieser Stelle eine Übersicht über die Teilnehmer, die bisher bestätigt wurden:

Barbara Becker (Schauspielerin und Designerin)

Nazan Eckes (Moderatorin)

Ella Endlich (Sängerin)

Ulrike Frank (Schauspielerin)

Kerstin Ott (Sängerin)

Lukas Rieger (Sänger)

Thomas Rath (Modedesigner)

Die lesbische Sängerin Kerstin Ott sorgt für eine Premiere bei Let's Dance: Sie ist die erste Teilnehmerin, die eine Frau als Tanzpartnerin bekommt. Hier lesen Sie mehr über die Promis: Let's Dance 2019: Die Kandidaten der neuen Staffel.

Die Jury von Let's Dance

Die Jury von Let's Dance ist eingespielt: Denn die drei Juroren Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi arbeiten schon seit vielen Jahren bei der Tanzshow zusammen.

Joachim Llambi gehört sogar schon seit 2006 zur Jury, Motsi Mabuse seit 2011 und Jorge González seit 2013. Die drei sind alle Tanz-Experten, bringen aber unterschiedliche Werdegänge mit. Hier erfahren Sie mehr über die Juroren: Let's Dance 2019: Jury in der Übersicht.

Diese Moderatoren präsentieren Let's Dance

Auch bei den Moderatoren gibt es im Vergleich zur vergangenen Staffel keine Veränderungen. Daniel Hartwich ist als Moderator eine Art Allzweckwaffe von RTL, da er viele große Formate des Senders wie beispielsweise das Dschungelcamp moderiert.

Wie im vergangenen Jahr präsentiert auch Victoria Swarovski die Tanzsendung. Die Sängerin und Moderatorin hatte 2016 die neunte Staffel von Let's Dance gewonnen.

Hier lesen Sie mehr über die beiden Moderatoren: Let's Dance 2019: Die Moderatoren Hartwich und Swarovski.

Let's Dance 2019 live im TV und Stream sehen

Let's Dance lässt sich ab dem 15. März 2019 immer am Freitagabend im Free-TV auf RTL sehen. Der Sender bietet über TV NOW Premium außerdem einen Live-Stream an. Der ist aber nur in einer Testphase von 30 Tagen kostenlos. Danach werden 2,99 Euro im Monat fällig.

Ganze Folgen gibt es außerdem kostenlos als Wiederholung. Mehr über die Übertragung von Let's Dance lesen Sie hier: Let's Dance 2019 live im TV und Stream sehen.

Aktuelle News zur Tanzshow Let's Dance

News zu den Kandidaten und rund um die Sendung erhalten Sie in unserem Blog. Hier lesen Sie dann nicht nur Neuigkeiten, sondern kurz vor den jeweiligen Folgen auch aktuelle Vorschauen: Let's Dance 2019: News im Blog. (sge)

