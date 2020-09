vor 32 Min.

Love Island 2020, Folge 25: Sendetermine, Sendezeit - Infos zum Finale

Bei "Love Island" 2020 lief gestern das Finale von Staffel 4 bei RTL 2. Hier haben wir Infos rund um Sendetermine und Sendezeit der Show für Sie zusammengefasst.

" Love Island" 2020 lief zuletzt mit Staffel 4 bei RTL 2 - gestern stand das Finale an. Wieder versuchten etliche Kandidaten über mehrere Wochen hinweg, vor laufender Kamera einen Partner fürs Leben zu finden.

Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um Kandidaten, Sendetermin, Sendezeit, Übertragung und Moderatorin von "Love Island" in unserer Übersicht.

"Love Island" 2020: Wann war der Start, wann war das Finale der Show?

Das Dating-Format startete am Montag, 31.08.2020, um 20.15 Uhr bei RTL 2 und lief parallel dazu auf TVNow. In den vergangenen Tagen und Wochen konnten Zuschauer die weiteren Folgen fast täglich um 22.15 Uhr verfolgen - gestern Abend, am 28.09.20, stand dann das große Finale auf dem Programm.

"Love Island" 2020: Sendetermine und Sendezeit im Überblick

Die Sendung lief bis zum gestrigen 28. September von montags bis freitags und immer sonntags. Hier Sendetermine und Sendezeit zu "Love Island" 2020":

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 31.08.2020, Montag 20.15 Uhr RTL 2 2 01.09.2020, Dienstag 22.15 Uhr RTL 2 3 02.09.2020, Mittwoch 22.15 Uhr RTL 2 4 03.09.2020, Donnerstag 22.15 Uhr RTL 2 5 04.09.2020, Freitag 22.15 Uhr RTL 2 6 06.09.2020, Sonntag 22.15 Uhr RTL 2 7 07.09.2020, Montag 22.15 Uhr RTL 2 8 08.09.2020, Dienstag 22.15 Uhr RTL 2 9 09.09.2020, Mittwoch 22.15 Uhr RTL 2 10 10.09.2020, Donnerstag 22.15 Uhr RTL 2 11 11.09.2020, Freitag 22.15 Uhr RTL 2 12 13.09.2020, Sonntag 22.15 Uhr RTL 2 13 14.09.2020, Montag 22.15 Uhr RTL 2 14 15.09.2020, Dienstag 22.15 Uhr RTL 2 15 16.09.2020, Mittwoch 22.15 Uhr RTL 2 16 17.09.2020, Donnerstag 22.15 Uhr RTL 2 17 18.09.2020, Freitag 22.15 Uhr RTL 2 18 20.09.2020, Sonntag 22.15 Uhr RTL 2 19 21.09.2020, Montag 22.15 Uhr RTL 2 20 22.09.2020, Dienstag 22.15 Uhr RTL 2 21 23.09.2020, Mittwoch 22.15 Uhr RTL 2 22 24.09.2020, Donnerstag 22.15 Uhr RTL 2 23 25.09.2020, Freitag 22.15 Uhr RTL 2 24 27.09.2020, Sonntag 22.15 Uhr RTL 2 25 28.09.2020, Montag 22.15 Uhr RTL 2

"Love Island" 2020: Das waren die Kandidaten

Eine Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten flirteten bei "Love Island" miteinander. Das waren die Teilnehmer, die in der vierten Staffel dabei waren: Love Island 2020: Kandidaten in Staffel 4.

Wer war die Moderatorin von "Love Island" 2020?

Jana Ina Zarrella moderierte auch in diesem Jahr "Love Island". Alle Informationen rund um die 43-Jährige haben wir hier im Porträt für Sie zusammengefasst: Love Island 2020: Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt.

"Love Island" 2020: Übertragung live im TV und Stream

Augestrahlt wurde "Love Island" 2020 vom Sender RTL 2. Außerdem gab es die Folgen im Stream und über die App zu sehen. Alle Infos rund um die Übertragung lesen Sie hier: Love Island 2020, Staffel 4: Übertragung im TV und Stream und ganze Folgen als Wiederholung.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen