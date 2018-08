Meghans Hochzeitskleid wird auf Schloss Windsor ausgestellt

vor 36 Min.

Es war eine der spannenden Fragen vor der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan: Welches Kleid würde die Braut tragen? Bald können es Fans aus der Nähe sehen.

Als sich Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (37) vor knapp fünf Monaten in Windsor das Jawort gaben, fand kaum etwas so viel Beachtung wie das Kleid der Braut. Von Oktober ist das edle Kleidungsstück nun auf Schloss Windsor und später im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh ausgestellt. Das teilte der Royal Collection Trust am Mittwoch mit. Die Stiftung verwaltet die Schätze und Kunstsammlungen der britischen Königsfamilie. Das Kleid wird als Teil des normalen Rundgangs in den Schlössern zu sehen sein.

Nicht nur Meghans Brautkleid wird ausgestellt

Gestaltet hat das schlichte Kleid aus Seidenstoff die britische Designerin Clare Waight Keller. Die fünf Meter lange, aufwendig bestickte Schleppe trugen zwei kleine Jungs für Meghan die Treppe zur Kirche hinauf. Auch das mit Diamanten besetzte Diadem, das Meghan im Haar trug, wird dort gezeigt. Es stammt von der Großmutter Elizabeths II., Queen Mary, und wird nun erstmals öffentlich ausgestellt.

Auf weniger Interesse dürfte die schwarz-blaue Uniform stoßen, die Harry an seinem Hochzeitstag trug. Von ihr ist zumindest eine Kopie in der Ausstellung.

Harry und Meghan: Gibt es Familienzuwachs?

Nach 100 Tagen Ehe freuen sich Meghan und Harry zudem über tierischen Familienzuwachs. Wie mehrere Medien, darunter People, berichten, ist in ihre Wohnung im Kensington-Palast ein neuer Hund eingezogen. Dabei soll es sich um einen Labrador handeln.

Harry und Meghan leben in einem Haus neben dem Palast, sie sind damit direkte Nachbarn von Prinz William, seiner Frau Kate und den drei Kindern. Gerüchten zufolge haben der Herzog und die Herzogin von Sussex auch noch einen Rückzugsort in den Cotswolds, einer hügeligen Landschaft mit typisch englischen Dörfern. (dpa/AZ)

Harry und Meghan sind genau 100 Tagen miteinander verheiratet. Drei Monate nach der Hochzeit ist das Leben im Royalen Alltag nicht immer einfach. Das ist bisher passiert. Video: dpa

