Neu im April 2020: Serien auf Netflix, Amazon Prime Video und Sky Ticket

Im April 2020 starten wieder viele Streaming-Serien neu auf Netflix, Sky Ticket und Amazon Prime Video. Hier geben wir einen Überblick über die Serien-Starts.

Von Sascha Geldermann

In Zeiten von Coronavirus und #stayathome bleibt mehr Zeit für Streaming-Serien. Auf Netflix, Amazon Prime Video und Sky Ticket gibt es passend dazu im April 2020 jede Menge Nachschub. Wir geben eine Übersicht und liefern die Informationen zu den interessantesten Serien.

Zu den Highlights im April gehört auf Netflix sicherlich Staffel 4 von "Haus des Geldes", die die Geschichte nach dem Cliffhanger in Staffel 3 weitererzählt. Auf Amazon Prime Video startet "The Orville" in die zweite Staffel, in der die Crew des Raumschiffs neue Abenteuer erlebt und mit Veränderungen zurechtkommen muss. Auf Sky wird die Serie "Das Boot" fortgeführt.

Hier bekommen Sie einen Überblick über die Serien auf Netflix, Amazon Prime Video und Sky im April 2020. Bei den Highlights verlinken die Titel auf ausführlichere Artikel, die mehr Informationen zu den jeweiligen Serien bieten.

Neu auf Netflix: Serien im April 2020

Neu auf Amazon Prime Video: Serien im April 2020

03. April: "Bibi und Tina"

03. April: "Tales From the Loop"

10. April: All or Nothing: Philadelphia Eagles

17. April: Bosch , Staffel 6

, Staffel 6 24. April: The Challenge: Eta

30. April: The Orville, Staffel 2

Neu auf Sky Ticket: Serien im April 2020

Hinweis: Die Anbieter behalten sich immer Änderungen vor - wir können daher keine Vollständigkeit der Listen garantieren.

