Neue Corona-Variante gibt "Anlass zur Sorge"

In Südafrika haben Wissenschaftler eine neue Variante des Corona-Virus entdeckt, die besorgniserregend sein könnte. Sie könnte für die steigenden Zahlen verantwortlich sein.

In Südafrika haben Forscher eine neue Variante des Coronavirus entdeckt. Sie weise "eine sehr hohe Anzahl von Mutationen auf", sagte Tulio de Oliveira, Chef des Genomforschungsinstitut KRISP. Die neue Variante soll mindestens zehn Mutationen aufweisen – bei der Delta-Variante sind es dagegen nur zwei, bei Beta drei. Die neue Variante sei "Anlass zur Sorge".

Inwieweit die Impfstoffe gegen diese Virusvariante helfen, sei noch unklar. Bislang sei die Variante, die den Namen B.1.1.529 trägt, auch in Botswana und Hongkong bei Reisenden aus Südafrika nachgewiesen worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnte B.1.1.529 schon morgen einen griechischen Namen geben, wie sie es etwa bei der Delta-Variante getan hat.

Neue Corona-Mutation sei "besorgniserregend"

Der südafrikanische Gesundheitsminister Joe Phaahla bezeichnete die neue Variante als "ernsthaft besorgniserregend". Sie könnte die Ursache für einen "exponentiellen" Anstieg der gemeldeten Fälle in dem Land sein. Die Infektionszahlen waren in den letzten Tagen in Südafrika auffällig gestiegen. Und das, obwohl monatelang sehr wenige Tests positiv ausgefallen waren.

Besonders hohe Anstiege gab es in den Städten Pretoria, Johannesburg und Ekuhurleni. Woher die neue Variante stammt, ist noch unklar.

Südafrika: Schnellere Ausbreitung, höhere Zahlen, vielleicht gefährlicher

Laut Richard Lessels vom KRISP-Institut gibt es Anzeichen dafür, dass die Variante, die in Südafrika nachgewiesen wurde, sich schneller verbreite als die Delta-Variante. Es sei ebenfalls möglich, dass sie auch das menschliche Immunsystem stärker strapaziere. Die Variante könnte eventuell in der Lage sein, "den Schutz, den wir in unserem Immunsystem haben, zu umgehen“, sagte der Experte Richard Lessells. Bislang hat sich B. 1.1.529 laut Experten vor allem unter jungen Menschen ausgebreitet. Um mehr über die Variante herauszufinden, seien vor allem kommenden Tage und Wochen entscheidend. Die WHO will die neue Variante "genau" beachten.

Als Reaktion auf die neue Virusvariante verhängte am Donnerstag Israel als erstes Land sofortige Einreisebeschränkungen für Menschen aus mehreren afrikanischen Ländern. Südafrika, Botswana, Simbabwe, Lesotho, Mosambik, Namibia und Eswatini wurden als "rote Länder" eingestuft, wie das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett mitteilte.

Coronavirus in Südafrika

Mit insgesamt etwa 2,95 Millionen Corona-Fällen und mehr als 89.600 Toten ist Südafrika das am schwersten betroffene Land auf dem Kontinent. Vergangenes Jahr war dort bereits die Beta-Variante des Virus entdeckt worden. Am Mittwoch stieg die Zahl der täglich gemeldeten Infektionen auf mehr als 1200. Anfang des Monats waren es noch wesentlich weniger: nur rund 100 Neuansteckungen pro Tag.

