09:34 Uhr

Neue Serien im Dezember 2020 auf Netflix, Amazon Prime und Sky Ticket

Zum Jahresabschluss starten im Dezember 2020 noch so einige neue Serien auf Netflix, Sky Ticket und Amazon Prime Video. Das ist bisher bekannt.

Von Sascha Geldermann

Überblick über alle Serien des Jahres: 2020: Serien auf Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Sky Ticket.

Die großen Streaming-Seiten Netflix, Sky Ticket und Amazon Prime Video sorgen im Dezember 2020 für Streaming-Nachschub. Im Corona-Winter wird das vielen Menschen wohl besonders gelegen kommen. Wir geben einen Überblick darüber, welche Serien oder Staffeln neu starten.

Auf Netflix wird unter anderem die vierte und letzte Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina" veröffentlicht, während auf Amazon Prime Video die Science-Fiction-Serie "The Expanse" mit einer fünften Staffel zurückkehrt. Auf Sky Ticket startet die neue Serie "Two Weeks to Live" mit " Game of Thrones"-Star Maisie Williams.

Noch haben die Anbieter nicht alle Serien-Starts für den Dezember 2020 bekanntgegeben - von Disney+ gibt es noch gar keine offiziellen Angaben. Bei weiteren Ankündigungen werden wir diesen Artikel immer aktualisieren.

Zu einigen Serien bieten wir Einzelartikel, die einen Trailer und mehr Details zu Handlung, Folgen und Besetzung beinhalten. Klicken Sie einfach auf blau hinterlegte Titel, um mehr Informationen zur jeweiligen Serie zu bekommen.

Neu auf Netflix: Serien im Dezember 2020

01. Dezember: Weihnachtsfilme – Das waren unsere Festtage

02. Dezember: Private Lives

03. Dezember: Do Do Sol Sol La La Sol

04. Dezember: Big Mouth, Staffel 4

04. Dezember: Selena - The Series

05. Dezember: Detention

08. Dezember: Mr. Iglesias , Teil 3

, Teil 3 09. Dezember: Ashley Garcia : Genius in Love, Staffel 3

: Genius in Love, Staffel 3 10. Dezember: Alice in Borderland

11. Dezember: Deine letzte Stunde

11. Dezember: Start-Up

14. Dezember: Dein letztes Solo

15. Dezember: Song Exploder, Ausgabe 2

16. Dezember: Vir Das: Outside In - The Lockdown Special

Das: Outside In - The Lockdown Special 16. Dezember: Wie man Weihnachten verhunzt

verhunzt 18. Dezember: Sweet Home

18. Dezember: Weihnachten zu Hause, Staffel 2

zu Hause, Staffel 2 25. Dezember: Bridgerton

30. Dezember: Equinox

30. Dezember: Das Beste vom Rest

31. Dezember: Chilling Adventures of Sabrina, Staffel 4

Neu auf Sky Ticket: Serien im Dezember 2020

02. Dezember: Dr. Ts tierische Notaufnahme

04. Dezember: Two Weeks To Live

07. Dezember: Bur­den of Truth, Staffel 2

07. Dezember: Weihnachten bei den Moodys

bei den Moodys 08. Dezember: Betty

09. Dezember: Wynonna Earp , Staffel 3

, Staffel 3 17. Dezember: Riviera, Staffel 3

18. Dezember: War­rior, Staffel 2 auf Deutsch

21. Dezember: Das Verschwinden der Susan Cox Powell

Powell 21. Dezember: His Dark Materials, Staffel 2

23. Dezember: S.W.A.T., Staffel 4

24. Dezember: Der Doktor und das liebe Vieh

28. Dezember: Die Könige von New York

30. Dezember: Indus­try

31. Dezember: Red Wid­ow

Neu auf Amazon Prime Video: Serien im Dezember 2020

01. Dezember: Family Guy , Staffel 18

, Staffel 18 01. Dezember: Hawaii Five-0, Staffel 10

Five-0, Staffel 10 01. Dezember: S.W.A.T., Staffel 2

01. Dezember: The Good Doctor, Staffel 2

10. Dezember: The Walking Dead , Staffel 10, Teil 1

, Staffel 10, Teil 1 11. Dezember: The Wilds

12. Dezember: 4 Blocks

16. Dezember: The Expanse, Staffel 5

18. Dezember: El Cid

Neu auf Disney+: Serien im Dezember 2020

noch keine Starts für den Dezember bekannt

Hinweis: Die Anbieter behalten sich immer Änderungen vor - wir können daher keine Vollständigkeit der Listen garantieren.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen