vor 49 Min.

Nur vereinzelte Vorfälle in der Silvester-Nacht - 24-Jähriger stirbt

Die Silvester-Nacht verlief in Deutschland vergleichsweise ruhig. Es gab aber Ausnahmen: In Berlin brannte ein Supermarkt aus, in Brandenburg starb ein Mann.

In Deutschland wurde trotz Verkaufsverbot geböllert, auch Feuerwerk leuchtete am Himmel. Insgesamt war es aber eine ungewöhnlich ruhige Silvester-Nacht. Größere Vorfälle wurden nur vereinzelt gemeldet.

In Brandenburg ist allerdings ein 24-Jähriger bei einem Unfall mit Feuerwerk gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde in Rietz-Neuendorf um kurz nach Mitternacht selbst gebaute Pyrotechnik gezündet. Details zum genauen Unfallablauf sind noch unklar.

Ebenfalls in Brandenburg hantierte ein 63-jähriger Mann mit einem illegalen Böller und verlor seine Hand, als der sich entzündete. In Thüringen ist ein 24-Jähriger durch einen zu früh explodierenden Böller schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, hatte der Mann den Böller selbst gezündet. Er habe schwere Verletzungen im Gesicht erlitten. Zu befürchten sei, dass der Mann erblinde.

Silvester-Bilanz der Einsatzkräfte: Supermarkt in Berlin brennt aus

In Berlin brannte ein Supermarkt aus und hielt Dutzende Einsatzkräfte in Atem. Die rund 800 Quadratmeter große Fläche des Gebäudes im Ortsteil Buckow sei vollständig in Flammen aufgegangen und eingestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. In einem Teil des Marktes waren demnach wohl Feuerwerkskörper gelagert worden, die durch das Feuer explodierten und durch die Gegend flogen.

In Berlin brannte ein Supermarkt aus. Bild: Christophe Gateau, dpa

Gut zu tun hatten die Einsatzkräfte auch in Leipzig, wo sieben Bundeswehr-Jeeps auf dem Gelände eines Autohandels ausbrannten. Die Polizei ging von Brandstiftung aus.

In Essen setzten rund 30 Jugendliche zunächst Mülltonnen in Brand und bewarfen dann anrückende Feuerwehrkräfte massiv mit Böllern, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur Verstärkung eilende Polizisten seien ebenfalls mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. Einen 16-Jährigen nahmen die Beamten schließlich fest.

So verlief die Silvester-Nacht in Bayern

In Bayern hatten die Einsatzkräfte wegen der Ausgangsbeschränkungen schon mit einer ruhigeren Nacht gerechnet. "Aber dass es für Silvester so ruhig ist, hätten wir nicht gedacht", sagte ein Sprecher der Münchner Berufsfeuerwehr. Man habe keine silvesterüblichen Verletzungen durch Böller behandelt. Auch sei es zu keinen Bränden durch Feuerwerkskörper gekommen.

In Schwaben hatten die Einsatzkräfte laut Polizei ebenfalls deutlich weniger zu tun als in den Vorjahren. "Typische Silvester-Einsätze wie größere Brände oder Schlägereien sind ausgeblieben", teilte etwa das Präsidium Schwaben Süd/West unserer Redaktion mit.

"Erstaunt" angesichts der verhältnismäßig ruhigen Einsatzlage zeigte sich die Polizei in Oberbayern. "Die Menschen hielten sich an die Corona-Beschränkungen", sagte ein Sprecher.

Etwas mehr los war in der Oberpfalz. Dort löste die Polizei mehrere Neujahrspartys auf. Durch Beschwerden wegen Ruhestörung sei man dort auf Feiern mit vielen Haushalten und Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen aufmerksam geworden. (sge, dpa, lby)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen