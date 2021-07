Auf der Suche nach der Liebe: Princess Charming 2022

"Princess Charming" wird auch 2022 wieder im TV an den Start gehen. Wir verraten Ihnen jetzt schon alle Infos zu Start, Sendeterminen und Sendezeit.

"Princess Charming"-Fans aufgepasst! Sie dürfen sich auf eine neue Staffel freuen! TV Now hat angekündigt, dass das Format in 2022 in eine neue Runde starten wird. Dann heißt es wieder: Sonne, Freude und ganz viele Schmetterlinge. Die Version des "Bachelors" bzw. der " Bachelorette" für lesbische Single-Frauen wird auch im nächsten Jahr wieder Teil des Programms sein.

Alles zu Start, Sendeterminen und Sendezeit von "Princess Charming" 2022 haben wir hier in unserem Artikel für Sie zusammen gefasst.

"Princess Charming" 2022: Start

Es wird definitiv in 2022 eine weitere Staffel von "Princess Charming" geben - so viel steht fest. Doch wann genau die "Bachelor"-Version für lesbische Singles bei TV Now an den Start gehen wird, ist noch unklar. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahren Sie diese hier bei uns.

"Princess Charming" 2022: Sendetermine und Sendezeit

Auch zu den Sendeterminen und der Sendezeit der neuen Staffel von "Princess Charming" in 2022 gibt es noch keinerlei Informationen. Diese werden ebenso ergänzt sobald sie zur Verfügung stehen.

"Princess Charming" 2021: Das ist passiert

Als erster lesbischer Ableger von "Der Bachelor" bzw. "Die Bachelorette" trat "Princess Charming" ihrem schwulen Vorgänger "Prince Charming" in die Fußstapfen. Irina Schlauch war bzw. ist die allererste Prinzessin der neuen Dating-Show bei TVNow. Das Konzept ist simpel: Eine gewisse Anzahl lesbischer Singles kämpft darum, das Herz der Verführerin zu erobern und diejenige zu sein, die die letzte noch stehende Eroberin ist.

Die erste Folge der ersten Staffel wurde am 25. Mai 2021 ausgestrahlt, die letzte Folge wird am 20.7.2021 zu sehen sein. Insgesamt 20 Single-Frauen kämpften um das Herz der Prinzessin, doch am Ende kann es nur eine sein. In Staffel 1 muss Irina sich nun zwischen der 21-jährigen Lou aus Saarbrücken und der 22-jährigen Berlinerin Elsa entscheiden.