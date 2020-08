vor 12 Min.

"Promi Big Brother" 2020: Wie schlug sich Aaron Königs gestern in Folge 12?

Gestern in Folge 12: Nachrücker Aaron Königs zog bei "Promi Big Brother" ein.

Bei "Promi Big Brother" 2020 musste sich gestern in Folge 12 Aaron Königs einleben. Alle Infos zur Folge hier im Nachbericht.

Von Monique Neubauer

Nachdem Alessia-Millane Herren schon als Nachrückerin fungierte, gab es nun noch einen weiteren Nachzügler bei " Promi Big Brother": Aaron Königs - bekannt aus " Prince Charming" und " The Mole" - ist in die Container-Show eingezogen. Mehr dazu lesen Sie in unserem Nachbericht.

"Promi Big Brother" gestern: Nachbericht zu Folge 12

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Die Märchenschloss- und Märchenwald-Bewohner bekamen einen neuen Mitbewohner: Aaron Königs zog bei "Promi Big Brother" als Nachrücker ein, nachdem Alessia Herren den Märchenwald verlassen musste. Obwohl der gelb-tragende Düsseldorfer bei vorherigen TV-Auftritten immer freundlich zu sehen war, behauptete er von sich selbst: "Ich suche die Konfrontation, um Konflikte zu lösen!"

Wer ist raus?

Und wieder verließ ein Promi die Sendung freiwillig: Elene Lucia Ameur ist bereits die dritte Kandidatin, die den Container auf eingenen Wunsch verließ.

(AZ)

