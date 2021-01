14:38 Uhr

Prozess gegen 'Ndrangheta: Hunderte Mafiosi angeklagt

Der speziell konstruierten Bunker in Lamezia Terme ist gut bewacht. Hier findet der Prozess gegen rund 350 mutmaßliche Mitglieder und Helfer der Mafia-Organisation 'Ndrangheta statt.

In der süditalienischen Stadt Lamezia Terme hat die Justiz nach Medienangaben einen der größten Mafia-Prozesse der vergangenen Jahrzehnte ins Rollen gebracht.

Eine Bestätigung der Behörden zum Start gab es am Mittwoch zunächst nicht. Mehr als 300 mutmaßliche Mitglieder und Helfer der Verbrecherorganisation 'Ndrangheta müssen sich wegen zahlreicher Vorwürfe verantworten. Es geht um Mafia-Zugehörigkeit, Mord, versuchten Mord, Erpressung, Drogenhandel, Geldwäsche und vieles mehr. Unter den Beschuldigten in dem Mega-Verfahren in Kalabrien sind auch ehemalige Politiker, Unternehmer und Polizisten.

Die Ermittler klagen die 'Ndrangheta in ihrer Heimat an

Vielen Angeklagten drohen bei einer Verurteilung hohe Haftstrafen. Erwartet wird, dass das Verfahren mindestens ein bis zwei Jahre dauert. "Dieser Prozess ist in vielerlei Hinsicht wichtig", sagte der leitende Staatsanwalt und Mafia-Jäger aus der Regionalhauptstadt Catanzaro, Nicola Gratteri, kurz vor dem Auftakt nach Medienberichten. Es sei ein Zeichen, dass er in der Heimatregion der 'Ndrangheta stattfinde.

Für die Verhandlungen in Lamezia Terme wurde extra ein Gebäude als riesiger Hochsicherheitsgerichtssaal hergerichtet. Darin können nach offiziellen Angaben rund 1000 Beteiligte auch mit dem nötigen Corona-Abstand Platz finden.

Das Gericht erwartet 900 Zeugen im Mafia-Prozess

Erwartet werden etwa 900 Zeugen, darunter ehemalige Mafia-Leute. Rund 90 Angeklagte hatten nach Medienberichten Vorwürfe der Justiz zugegeben und sich für ein Schnellverfahren entschieden. Für sie soll es am 27. Januar vor Gericht losgehen. Für weitere Mord-Beschuldigte sei eine andere Verhandlung ab Februar vorgesehen.

Das Verfahren ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit der Justiz. Im Dezember 2019, hatten rund 2500 Polizisten bei einer Großaktion gegen die Mafia mehr als 300 Menschen festgenommen. Auch in Deutschland, der Schweiz und Bulgarien wurde ermittelt. Die 'Ndrangheta gilt als brutalste und mächtigste Mafia-Organisation in Italien. (dpa)

