Ramadan 2019: Kalender, Datum und Regeln

Muslime nehmen während des Fastenmonats Ramadan am Abengedicht in der al-Sultan Hassan Moschee in Kairo teil: 2019 ist der Ramada-Beginn im Mai.

Dieses Jahr startet der Ramadan 2019 im Mai. Allle Infos zum Kalender und den Regeln, die Muslime im Fastenmonat befolgen müssen, finden Sie hier.

In Kürze beginnt Ramadan 2019. Dabei müssen sich Muslime an strenge Regeln halten: nichts essen, nicht trinken, auch Genußmittel wie Tabak und ehelicher Geschlechtsverkehr sind zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Fastenmonat verboten. Beginn ist dieses Jahr Anfang Mai, doch wie wird der Termin bestimmt? Wir geben die Antworten.

Ramadan 2019: Wann sind Beginn und Ende?

Der Ramadan ist der neunte Monat im islamischen Kalender und beginnt, sobald die Mondsichel an Neumond das erste Mal sichtbar ist. 2019 ist der Beginn des Ramadans am Abend des 5. Mai und endet bei Sonnenuntergang am 4. Juni.

Kalender: Warum findet Ramadan jedes Jahr an einem anderen Termin statt?

Das traditionelle Fasten der Muslime richtet sich nach dem Mondkalender. Da sich das Mondjahr vom Sonnenjahr um elf Tage unterscheidet, rückt der Ramadan von Jahr zu Jahr einige Tage nach vorn. Das kalendarische Datum (nach gregorianischem Kalender) ändert sich daher jeweils im Folgejahr.

Der muslimische Fastenmonat Ramadan 1 / 5 Zurück Vorwärts Fasten ist eine der fünf Säulen des Islam. Dazu gehören zudem noch das Glaubensbekenntnis, die täglichen Gebete, die Armensteuer und die Pilgerfahrt nach Mekka.

Während des Ramadans sollen Körper und Seele gereinigt werden. Es ist auch der Monat der guten Taten: Gläubige Muslime entrichten die Armensteuer oder unterstützen Bedürftige. Solidarität, Gemeinschaft, Mitmenschlichkeit und Versöhnung sind im Ramadan besonders wichtig.

Wenn sich Muslime bei Sonnenuntergang versammeln, um gemeinsam das Fasten zu brechen, wird das Iftar genannt. Als erste Speise werden Datteln mit Wasser oder Milch gereicht. Viele essen mit der Familie, aber auch Moscheen laden zum Iftaressen ein.

Im Fastenmonat werden in vielen islamischen Ländern die Arbeitszeiten gekürzt. An den Ramadan schließt sich das dreitägige Fest des Fastenbrechens an.

In den meisten Religionen gibt es Fastenzeiten. Christen fasten von Aschermittwoch bis Ostern. In der Bibel ist das Fasten ein Zeichen der Buße, Trauer und inneren Reinigung. (slor)

Warum fasten Muslime im Ramadan?

Zu den fünf Säulen muslimischer Glaubenspflichten gehört unter anderem das Fasten (Arabisch: "Saum"). Der Legende nach sei im Ramadan ein Erzengel mit den Lehren des Koran auf die Erde geschickt worden und übergab diesen Mohammed. Wörtlich heißt es im Sure 2, Vers 185: "Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist [...]. Wer also von euch während des Monats anwesend ist, soll in ihm fasten."

Regeln an Ramadan 2019: Wie fasten Muslime?

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang darf nichts in den Magen gelangen, also nicht gegessen und nicht getrunken werden. Auch ehelicher Geschlechtsverkehr ist zu unterlassen. Vor Sonnenaufgang ist jedoch eine leichte Mahlzeit, die Suhoor oder Sahur, erlaubt. Nach Sonnenuntergang nehmen Muslime laut Tradition das Iftar im Kreis von Familie oder Freunden ein. Diese Mahlzeit kann je nach Region durchaus auch üppig sein und stellt somit ein erlaubtes tägliches Fastenbrechen dar.

Fastenbrechen mit Bulgur und Eintopf: Nach Sonnenuntergang gibt es feierliche und je nach Region auch üppige Abendmahlzeiten. Bild: Peter Fastl (Archiv)

Wann dürfen Muslime nicht fasten?

Der Eid al-Fitr läutet das Fastenbrechen ein. Ihm folgt ein dreitägiges Fest, das auch Zuckerfest genannt wird. Auch während des viertägigen islamischen Opferfestes, dem höchsten Feiertag der Muslime, soll nicht gefastet werden.

