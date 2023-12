Zuckerfest 2024: Termin und Bedeutung

Es folgt auf den Fastenmonat Ramadan: das Zuckerfest. Wann ist der Termin? Was bedeutet das Zuckerfest? Gibt es schulfrei? Wir haben die Antworten.

Es folgt auf den Fastenmonat Ramadan und bedeutet das Ende des Fastens von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang: das Zuckerfest, im Arabischen als Eid al-Fitr und im Türkischen als Ramazan Bayrami bekannt.

Welche Bedeutung hat das Zuckerfest? Wann findet das Zuckerfest 2024 statt? Wovon hängt der Termin des Zuckerfestes ab? Gibt es schulfrei? Wir haben die Antworten auf diese Fragen.

Zuckerfest 2024: Wann ist der Termin?

Wie auch bei anderen muslimischen Feiertagen orientiert sich der Termin des Zuckerfestes nicht am Gregorianischen Kalender, sondern am Mondkalender. Den Gregorianischen Kalender benutzen weltweit die meisten Personen - wenn wir ein Datum nennen, wie beispielsweise den 21. April, dann nutzen wir eine Datumsangabe aus dem Gregorianischen Kalender. Der Mondkalender stützt sich auf die vier verschiedenen Mondphasen: Erstes Viertel (zunehmender Halbmond), Vollmond, letztes Viertel (abnehmender Halbmond) und Neumond.

Je nachdem, ob man sich auf der Nordhalbkugel oder der Südhalbkugel der Erde befindet, ist bei der Mondphase "letztes Viertel" die linke Mondseite (Nord) oder rechte Mondseite (Süd) beleuchtet. Den Höhepunkt des Zuckerfestes stellt die Sichtung des Neulichtes nach dem Neumond dar. Beim Neumond ist der Mond dunkel, es folgt der zunehmende Halbmond, der sich zunächst in einer schmalen Mondsichel äußert - dem Neulicht.

Das Zuckerfest 2024 findet zwischen dem 9. April und dem 10. April statt. Es beginnt am Abend des 9. April.

Zuckerfest 2024: Was ist die Bedeutung?

Nach den Entbehrungen des Ramadan kommt das Zuckerfest und damit das ausgiebige Fastenbrechen. Ein häufig gehörter Gruß ist "Eid Mubarak", was so viel wie "gesegnetes Fest" bedeutet. Würde man es mit einem christlichen Fest vergleichen, fiele die Wahl auf das Weihnachtsfest. Die Familien kommen zusammen, man isst und trinkt gemeinsam, die Kinder bekommen Süßigkeiten. Letzteres ist übrigens auch der Grund für den Namen "Zuckerfest", da die Kinder bereits früher zum Anlass des Fastenbrechens schon viele Leckereien geschenkt bekommen hatten.

Man kümmert sich außerdem verstärkt um die Ärmeren und spendet.

Zuckerfest 2024: Gibt es schulfrei?

Bildung ist bekanntlich Ländersache, ergo gibt es für jedes Bundesland eigene Regeln. Damit Sie sich nicht durch den Dschungel an Verordnungen hangeln müssen, sind wir bereits auf Safari gewesen und haben die Informationen kompakt für Sie zusammengefasst. Gibt es schulfrei in meinem Bundesland am Zuckerfest? Was muss ich beachten? Die entsprechenden Bekanntmachungen und Paragraphen haben wir Ihnen hinterlegt.

Baden-Württemberg

Befreiung vom Unterricht an einem Tag des Zuckerfestes nach schriftlichem Antrag

Bayern

Befreiung vom Unterricht an den ersten beiden Tagen des Zuckerfestes ohne Antrag

Berlin

Befreiung vom Unterricht am ersten Tag des Zuckerfestes ohne Antrag

Brandenburg

Befreiung vom Unterricht am ersten Tag des Zuckerfestes nach mündlichem Antrag

Bremen

Befreiung vom Unterricht am ersten Tag des Zuckerfestes ohne Antrag

Hamburg

Befreiung vom Unterricht an einem Tag des Zuckerfestes nach Antrag

Hessen

Befreiung vom Unterricht am gesamten Zuckerfest ohne Antrag

Mecklenburg-Vorpommern

Das Bundesland räumt "staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften" eine Befreiung vom Unterricht auf Antrag ein

Niedersachsen

Befreiung vom Unterricht am gesamten Zuckerfest nach Antrag

Nordrhein-Westfalen

Befreiung vom Unterricht an einem Tag des Zuckerfestes nach Antrag

Rheinland-Pfalz

Befreiung vom Unterricht am ersten Tag des Zuckerfestes nach Antrag

Saarland

Befreiung vom Unterricht in Ausnahmefällen nach Antrag

Sachsen

Befreiung vom Unterricht an Gedenktagen/Veranstaltungen der jeweiligen Religionsgemeinschaft nach Antrag

Sachsen-Anhalt

Befreiung vom Unterricht in Ausnahmefällen nach Antrag

Schleswig-Holstein

Befreiung vom Unterricht aus wichtigem Grund nach Antrag

Thüringen

Befreiung vom Unterricht am gesamten Zuckerfest nach Antrag

