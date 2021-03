vor 31 Min.

The Voice Kids 2021 - Folge 2 gestern: Alvaro Soler im Rap-Battle gegen die Fantas

"The Voice Kids" 2021: Alle Infos zu Folge 2 erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

"The Voice Kids" 2021 ging gestern mit Folge 2 in eine neue Runde. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Die neunte Staffel von " The Voice Kids" ist bereits in vollem Gange. Gestern stand die zweite Ausgabe des Gesangswettbewerbs für junge Talente an. Auch in Folge 2 versuchten die Coaches Alvaro Soler, Wincent Weiss, Stefanie Kloß, Michi Beck und Smodo die besten Talente für sich und ihr Team zu gewinnen.

Welche Kids traten gestern auf? Alles Wichtige zur gestrigen Folge 2 von "The Voice Kids" 2021 erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

"The Voice Kids" gestern: Nachbericht zu Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

In Folge 2 von "The Voice Kids" kamen ungeahnte Talente der Jury ans Licht. Nachdem der elfjährige Lenny die Jury mit einem Rapsong von KitschKrieg, RIN & Kool Savas beeindruckte, erhoben zwei der "Fantastischen Vier", Michi Beck und Smudo, bereits Anspruch und glaubten, das Talent sicher in ihrem Team zu wissen. "Ich wünschte, wir könnten so New School rappen wie du, Lenny!", versuchten die beiden Hip Hop-Urgesteine Lenny zu bezirzen.

Doch auch die anderen Coaches wollten sich nicht kampflos geschlagen geben und versuchten den Elfjährigen zu beeindrucken: "Ich find‘s wirklich unfassbar, wie gut du die Rhythmik drin hast", lobte Alvaro Soler Lenny und fügte hinzu: "Ich hätte wirklich Bock, coole Sachen mit dir zu machen. Auch wenn du gerade denkst: Was will denn der Spanier von mir?!"

Um Lenny davon zu überzeugen in sein Team zu kommen, wollte er selbst seine Rap-Fähigkeiten unter Beweis stellen und forderte seine Coach-Kollegen zum Duell.

Die anderen Coaches trauten ihren Ohren nicht: "Du kannst rappen?! Alvaro kann rappen?!", kommentierte Stefanie Kloß das Geschehen ungläubig. Auch Wincent Weiss hatte seine Zweifel, ob der gefühlvolle Sänger auch rappen kann. Am Ende war die Performance dann doch weniger Rap, als sich Lenny vielleicht gewünscht hätte: Soler coverte "MfG" von den Fantas in seinem eigenen Style am Klavier. Smudo und Michi kamen auch auf die Bühne und alle performten gemeinsam. Am Ende entschied sich der 11-Jährige dann aber trotz der Einlage für die beiden Fantas.

Das sind die jungen Talente, die es in Folge 2 in eines der Teams schafften:

Henriette (9) aus Gifhorn - Team Wincent Weiss

Hannes (13) aus Hechingen - Team Alvaro

Alicia (14) & Jasmina (14) aus Ismaning bei München - Team Stefanie

Viktoria (12) aus Wien, Österreich - Team Alvaro

Lenny (11) aus Lahr - Team Michi & Smudo

Papuna (13) aus Freiburg - Team Wincent Weiss

Michelle (9) aus Meppen - Team Stefanie

Ibrahim (13) aus Mannheim - Team Stefanie

Jessica (13) aus Königswinter - Team Michi & Smudo

Sefidin (15) aus Wiener Neustadt, Österreich - Team Stefanie



Wer ist raus?

Diese Kandidaten haben es nicht in eines der Teams geschafft:

Kirida (11) aus Geislingen

Lino (8) aus Emsdetten

Elia (15) aus Bozen , Südtirol

(AZ)

