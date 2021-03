vor 1 Min.

The Voice Kids 2021, Folge 4: Für die Girlband "Figolino" hat es nicht gereicht

"The Voice Kids" 2021 startete kürzlich wieder auf Sat.1. Welche Kids es gestern in Folge 4 in die Battles geschafft haben, erfahren Sie hier im Nachbericht.

Am 27.2.21 startete " The Voice Kids" mit Staffel 9 in eine neue Runde. In den Blind Auditions können junge Talente zwischen sieben und 15 Jahren ihren Gesang unter Beweis stellen und versuchen, die Juroren für sich zu gewinnen. Bisher haben schon einige Kids ihr Glück versucht - und das auch sehr erfolgreich. Wer es in Folge 4 in die Battles geschafft hat, erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

"The Voice Kids" gestern: Nachbericht zu Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Die 4. Folge von "The Voice Kids" 2021 war gestern Abend auf Sat.1 zu sehen. Bei den Blind Auditions gab es gestern zwei ganz besondere Highlights zu sehen:

Die Girlband "Figolino", bestehend aus vier jungen Mädchen, wollte ihr Glück bei der Talentshow versuchen und mit Gesang sowie einer Choreografie die Jury überzeugen. Am Ende hat es für die vier Mädels nur knapp nicht gereicht - die Coaches haben aber auch erst am Ende der Performance gemerkt, dass sie es gleich mit vier Stimmen zu tun hatten.

Der 15-jährige Kandidat Joshua hatte etwas ganz besonderes im Angebot. Er kann nicht nur singen, sondern spielt auch noch Schlagzeug. Warum also sollte er das nicht verbinden, um die Juroren zu beeindrucken? Genau das versuchte er auch und setzte damit etwas um, das es bei "The Voice Kids" noch nie gegeben hat: Er hat seinen Gesang selbst begleitet und damit gleich alle vier Coaches überzeugt. Am Ende entschied sich der Schlagzeuger für das Team der Fantas.

Diese Kandidaten haben es gestern in Folge 4 in eines der Teams geschafft:

Grace (14) aus Mönchengladbach

Hassan (14) aus Herzberg (Elster)

(Elster) Anton (14) aus Dietenheim

Alma (12) aus Warendorf

Adriano (11) aus Bebra

Vivienne (15) aus Kronach

Marko (15) aus Lichtenstein

Maya (14) aus Kleinmachnow

Tom (14) aus Herford

Joshua (15) aus Merchweiler

Wer ist raus?

Diese Kandidaten haben es nicht in eines der Teams geschafft:

Figolino mit Lilly (10), Alina (11), Lara (11) & Nika (10) aus Kassel

(10) aus Talea (11) aus Aurich in Ostfriesland

in Leyla (12) aus Mühlheim-Kärlich

"The Voice Kids" 2021: Alle Infos rund um Staffel 9

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Das sind die Juroren: The Voice Kids: Jury 2021 - Coaches.

Kandidaten und Teams

Hier geben wir einen Überblick über die aktuellen Teams: The Voice Kids 2021: Kandidaten und Teams.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice Kids im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu The Voice Kids 2021 Sendetermine und Sendezeit.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen