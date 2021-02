vor 18 Min.

The Voice Kids 2021 startet heute in Folge 1 mit Rockband - die Kandidaten im Überblick

The Voice Kids 2021 geht heute mit Folge 1 an den Start. Mit dabei sind "Batteries Of Rock". Hier in der Vorschau lesen Sie mehr dazu.

"The Voice Kids" 2021 geht heute mit Folge 1 von Staffel 9 an den Start. Mit dabei ist die erste Band "Batteries Of Rock".

" The Voice Kids" 2021 startet heute mit Folge 1 in eine neue Staffel. Es gibt einige Veränderungen in Staffel 9: Die beiden Coaches Wincent Weiss und Alvaro Soler werden in der neuen Staffel zum ersten mal bei "The Voice Kids" dabei sein. Außerdem ändert sich der Sendeplatz: "The Voice Kids" 2021 wird nun nicht mehr sonntags, sondern immer am Samstag ausgestrahlt.

Wie Sat.1 vorab bekannt gab, werden in Staffel 9 erstmals auch Bands die Chance haben, sich bei den Blind-Auditions vorzustellen. Das wird auch gleich in den ersten Blind Auditions der Fall sein, wenn "Batteries Of Rock" als erste Band bei "The Voice Kids" auf der Bühne steht und bei den Coaches für Glücksgefühle sorgt. Yuma (13), Noel (13) und Kolja (14) aus Hamburg ziehen vor allem Michi Beck in ihren Bann: Er spricht von "Erlösung".

"The Voice Kids" heute: Kandidaten im Überblick - Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "The Voice Kids" läuft am Samstag, 27.2.21, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

"Respekt und Props, eine Band zu spielen, die vor Jahrzehnten gerockt hat und absolute Punk-Legenden sind. Alleine dafür gebührt euch schon das Bundesverdienstkreuz!", sagt Smudo am Samstag nach dem Auftritt der drei Jungs von "Batteries Of Rock". Sie sind die erste Band in der Geschichte der Musikshow, die in den Blind-Auditions antreten. Durch ihren Song "Blitzkrieg Bop" von den Ramones (1976) erhalten sie viel Lob von den Coaches: "Ich finde das geil, weil ich so lange nicht auf einem Konzert war, und das hört sich für mich einfach an wie ein geiles Rockkonzert", lautete das Urteil von Alvaro Soler.

Auch Michi Beck ist völlig begeistert: "Diese Punk-Attitude ist the best, das tut so gut – das ist die Erlösung!", so der 53-Jährige Coach. Wie Stefanie Kloß den Auftritt der drei Jungs aus Hamburg fand und welche Coaches für die Rockband auf den Buzzer gedrückt haben, wird heute Abend erst feststehen.

Das sind die Kandidaten:

Kiara (11) aus Nettetal

Batteries Of Rock - Yuma (13), Noel (13) & Kolja (14) aus Hamburg

Jellina (11) aus Rosenheim

Liam (12) aus Wiesbaden

Saralynn (13) aus Wuppertal

Oscar (14) & Mino (12) aus Hamburg

Rahel (10) aus Hemer

Sebastian (14) aus Freinsheim

Hanna (15) aus Eggenstein-Leopoldshafen

Fabio (11) aus Dorsten

Maia (10) aus dem Kreis Stormarn

Egon (15) aus Berlin

"The Voice Kids" 2021: Alle Infos zu Staffel 9 auf einen Blick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Das sind die Juroren: The Voice Kids: Jury 2021 - Coaches.

Kandidaten und Teams

Hier geben wir einen Überblick über die aktuellen Teams: The Voice Kids 2021: Kandidaten und Teams.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice Kids im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu The Voice Kids 2021 Sendetermine und Sendezeit.

(AZ)

