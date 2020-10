23.10.2020

The Voice of Germany 2020 gestern: Die Kandidaten der Folge 5 im Überblick

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zu Folge 5 erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

"The Voice of Germany" 2020 lief gestern mit Folge 5 im TV. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Gestern Abend liefen die fünften Blind Audidtions der aktuellen Jubiläumsstaffel von " The Voice of Germany" 2020. Welche Kandidaten sind dabei? Das erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

"The Voice of Germany" gestern: Nachbericht zu Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Mark Forster scheint in dieser Staffel kein Glück zu haben: Regelmäßig entscheiden sich die Talente dazu, in einem anderen Team gecoacht zu werden. Das nutzte Coach-Konkurrent Rea Garvey zum verbalen Angriff und stichelte: „Mark hat extrem viel Plätze frei, weil keine S** will in sein Team. Samu und ich haben kaum Platz, wir müssen eigentlich anbauen.“ Ob Mark Forster gestern Kandidaten für sein Team begeistern konnte? Sehen Sie selbst in unserer Übersicht.

Diese Talente traten in Folge 5 von „The Voice of Germany“ auf:

Karen (23, Wien )

) Douglas (56, Altenberge ) - er entschied sich für Team Samu und Rea

(56, ) - er entschied sich für Team Samu und Rea Dimi (30, Mainaschaff ) - sie entschied sich für Team Stefanie und Yvonne

) - sie entschied sich für Team Stefanie und Yvonne Alexander (30, Kreuzau )

) Sion (17, Bielefeld ) - er entschied sich für Team Nico

) - er entschied sich für Team Nico Anastasia (19, Darmstadt ) - sie entschied sich für Team Stefanie und Yvonne

) - sie entschied sich für Team Stefanie und Yvonne Erwin (25, Esterwegen ) - er entschied sich für Team Mark

) - er entschied sich für Team Reginald (55, Bochum ) - er entschied sich für Team Stefanie und Yvonne

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zur TVOG-Staffel 10

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury, Kandidaten und Teams

Hier stellen wir die Coaches in der Jury von The Voice of Germany vor und hier die TVOG-Kandidaten 2020 und Teams.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zur Moderatorin Annemarie Carpendale und hier ein Porträt zu Moderator Thore Schölermann.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice of Germany im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei The Voice of Germany 2020 die Sendetermine und die Sendezeit.

