The Voice of Germany 2020 gestern mit Folge 3: Alle Coaches kämpften um Max

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zu Folge 3 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"The Voice of Germany" 2020 lief gestern mit Folge 3 im TV. Alle Infos zur Episode erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

" The Voice of Germany" 2020 war gestern mit Folge 3 wieder im TV und Stream zu sehen. Welche Kandidaten sind aufgetreten? Und wer hat sich für welches Team entschieden? Hier finden Sie alles Wichtige zur Sendung.

"The Voice of Germany" heute: Nachbericht zu Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Auch gestern versuchten wieder zahlreiche Kandidaten bei den dritten Blind Auditions die Jury von sich und ihrem Gesangstalent zu überzeugen. Einer von ihnen war der 18-jährige Max Lenz. Er trat mit dem Hit "Falling" von Harry Styles auf und sprengte mit seiner Performance jede Erwartung der Coaches und Zuschauer. Innerhalb kürzester Zeit drehten sich die Stühle aller sechs Coaches um - jeder der Musiker wollte Max für sein Team gewinnen.

Nach einem zähen Ringen entschied sich Max dann für Nico Santos. Und auch Jana Glawischnig folgte dem 18-Jährigen. Bis auf Team Samu und Rea kommen damit alle Coaches auf sechs beziehungsweise fünf Schützlinge. Auch interessant: Juan Geck, der schon einmal bei "The Voice of Germany" dabei war, bekam wieder die Möglichkeit zwischen allen vier Coach-Teams zu wählen. Am Ende entschied er sich wie damals, wieder zu Yvonne Catterfeld zu gehen.

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zur TVOG-Staffel 10

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury, Kandidaten und Teams

Hier stellen wir die Coaches in der Jury von The Voice of Germany vor und hier die TVOG-Kandidaten 2020 und Teams.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zur Moderatorin Annemarie Carpendale und hier ein Porträt zu Moderator Thore Schölermann.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice of Germany im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei The Voice of Germany 2020 die Sendetermine und die Sendezeit.

