07:23 Uhr

"Westworld", Staffel 4 (Sky-Serie): Start, Handlung, Besetzung – Das ist bekannt

Sender HBO hat schon verraten, dass es eine Staffel 4 von "Westworld" geben wird. Produzent Jonathan Nolan deutet bereits die Handlung an. Wann der Start ist.

Staffel 4 von "Westworld" ist bestätigt - immerhin endet die dritte Staffel mit einem großen Cliffhanger. Fans können sich also freuen, doch wie üblich müssen sie auch viel Geduld mitbringen. Wann der Start ist, wie die Handlung aussieht und wer die Schauspieler sind, erfahren Sie in unserer Übersicht.

"Westworld", Staffel 4: Start der Produktion

Noch ist leider nicht bekannt, wann genau die Produktion von Staffel 4 beginnt. Eins steht jedoch so oder so schon fest: Die Fans müssen sich wieder einmal gedulden. In der Vergangenheit lagen zwischen der Ausstrahlung von Staffel 1 und 2 beziehungsweise 2 und 3 jeweils knapp zwei Jahre.

Im Umkehrschluss heißt das, dass frühestens 2022 mit Staffel 4 gerechnet werden kann. Doch schon jetzt hat Produzent Jonathan Nolan - übrigens der Bruder vom Star-Regisseur Christopher Nolan (Inception, Batman-Trilogie, usw.) - einige Details der Handlung verraten.

"Westworld": Die mögliche Handlung von Staffel 4

Im folgenden Abschnitt werden Details vom Staffel 3 Finale verraten, Sie sind daher gewarnt:

Am Ende von Staffel 3 opfert der Dolores-Prototyp (Evan Rachel Wood) sein Leben für die Freiheit der Menschen, lebt aber als Kopie im Körper von Charlotte Hale weiter. Diese Kopie wird auch als Charlores bezeichnet und von Tessa Thompson gespielt.

Diese hat sich aufgrund ihrer eigenen Erfahren allerdings vom Original entfernt und sich am Ende sogar gegen Dolores gestellt. Zur Unterstützung hat sie eine Androiden-Version vom Man in Black (Ed Harris) erschaffen. In Staffel 4 geht es also um ihren geheimen Plan. Schon jetzt ist aber klar, dass der Man in Black wieder mehr im Mittelpunkt stehen wird.

Besetzung und Cast: Das sind die Schauspieler von "Westworld"

Schon jetzt ist also klar, dass einige Darsteller in Staffel 4 sicher wiederkehren werden. Diese sind:

Ed Harris

Tessa Thompson

Jeffrey Wright

Thandie Newton

Aaron Paul

