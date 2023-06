"Westworld": Die 5. Staffel der Sci-Fi-Serie wurde abgesetzt

Die Serie "Westworld" wurde abgesetzt. Die Hoffnung ist nun, dass ein anderer Streaminganbieter die Produktion der 5. Staffel übernimmt. Wir zeigen Ihnen, was zur Handlung einer möglichen Fortsetzung bekannt ist.

Staffel 5 könnte die Geschichte von "Westworld" zu einem Ende führen. Für die beendete Staffel 4 gab es viel Lob, da die Geschichte Fans und Kritiker deutlich mehr als in den vergangenen beiden Staffeln überzeugen konnte. Doch der Erfolg scheint nicht groß genug gewesen zu sein. HBO hat nun bekannt gegeben, dass der Streamingdienst keine weitere Staffel der Sci-Fi-Serie mehr produzieren wird.

Warum wurde die 5. Staffel von "Westworld" abgesetzt?

Die 1. Staffel von "Westworld" war bei ihrem Erscheinen ein echter Hit. Doch die darauffolgenden Staffeln enttäuschten das Publikum und die Zuschauerzahlen brachen ziemlich dramatisch ein. In der vergangenen Staffel konnten zwar wieder mehr Kritiker von der Serie überzeugt werden, doch für eine Fortsetzung bei HBO hat es nicht gereicht.

Neben den eher geringen Zuschauerzahlen waren aber womöglich auch die Umstrukturierungen bei HBO ein Grund für die Absetzung. Denn durch den Zusammenschluss von WarnerMedia und Discovery gibt es im gesamten Unternehmen mit dem dazugehörigen HBO viele Änderungen. Mit "Batgirl" wurde sogar ein Film gestrichen, der schon fast fertig war. Und der Streamingdienst HBO Max soll 2023 durch einen anderen Service ersetzt werden. Damit ist wohl bei keinem Projekt von Warner Bros. Discovery ganz sicher, ob es tatsächlich wie geplant umgesetzt wird. "Westworld" hat die Kriterien für eine Fortsetzung wohl nicht erfüllt.

"Westworld", Staffel 5: Übernimmt ein anderer Streamingdienst die Produktion?

Die Macher der Serie planen auf jeden Fall, die Geschichte fortzuführen - und zu Ende zu erzählen. Schauspieler Ed Harris, der in der Serie William spielt, wurde im Gespräch mit The Hollywood Reporter sehr konkret: "Wir planen eine weitere Staffel, die im nächsten Jahr ab April oder Mai gedreht werden soll", sagte er im Juli 2022. Nach seinen Aussagen handelt es sich um die letzte Staffel, die die Geschichte beenden soll.

Zu diesem Dreh kommt es nun wohl nicht. Doch die Äußerungen von Ed Harris lassen darauf schließen, dass die Planungen für eine weitere Staffel bereits abgeschlossen sind. Es ist also durchaus möglich, dass sich ein neuer Streaminganbieter für die Serie findet. Wie wahrscheinlich das wirklich ist, lässt sich aber nur schwer sagen.

Wann konnte ein möglicher Start von "Westworlds", Staffel 5, sein?

Der von den Serienschöpfern Lisa Joy und Jonathan Nolan angepeilte Drehtermin in der ersten Jahreshälfte 2023 ist sicherlich nicht mehr zu retten. Fans können nun höchstens darauf hoffen, dass sich ein anderer Streaminganbieter wie Netflix oder Amazon Prime dazu bereit erklärt, die Serie fortzuführen. Dann wird aber sicherlich nicht vor 2024 mit den Dreharbeiten begonnen. Für einen möglichen Starttermin von "Westworld", Staffel 5, bedeutet das, dass es wohl frühestens 2025 soweit sein wird.

Ist etwas zur Handlung der 5. Staffel von "Westworld" bekannt?

Die gesamte Serie dreht sich um den Konflikt zwischen Hosts und Menschen. In den ersten beiden Staffeln wurde der noch im Park Westworld ausgetragen, in Staffel 3 sprang er in die richtige Welt über, wobei er sich in Staffel 4 von "Westworld" dramatisch zuspitzte: Am Ende waren fast alle Menschen tot und die meisten Hosts zerstört.

In Staffel 5 soll das Sublime im Mittelpunkt stehen. In diese virtuelle Welt wurde das Bewusstsein vieler Hosts gerettet. Christina beziehungsweise Dolores hat hier mit dem Ende von Staffel 4 die Kontrolle übernommen. Sie hat einen letzten Test angekündigt, der über das Überleben von Wesen mit einem Bewusstsein entscheiden soll. Dafür hat sie in der virtuellen Welt den Westworld-Park aus den ersten Staffeln zurückgebracht, der damit wohl als der zentrale Schauplatz in der finalen Staffel geplant ist.

Besetzung von "Westworld", Staffel 5: Schauspieler im Cast

In Staffel 4 ist ein Großteil der Hauptfiguren "gestorben" - doch das bedeutet bei "Westworld" nicht viel. Die Serie hat immer wieder Wege gefunden, Charaktere zurückzubringen. Da Staffel 5 in einer virtuellen Welt spielen soll, ist es wahrscheinlich, dass z.B. Maeve oder Bernard wieder auftauchen. Christina bzw. Dolores und Teddy dürften auf jeden Fall eingeplant sein.

Da die Serie fürs Erste abgesetzt wurde, ist aber noch nichts sicher. Sollte sich allerdings ein anderer Streaminganbieter für die Fortsetzung finden, dann sind vermutlich diese Schauspieler mit dabei:

Evan Rachel Wood als Dolores Abernathy / Christina

als / Thandie Newton als Maeve Millay

Ed Harris als William / Mann in Schwarz

als William / Mann in Schwarz Jeffrey Wright als Bernard Lowe

als James Marsden als Theodore „Teddy“ Flood

(sge)