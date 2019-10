11:12 Uhr

Youtuberinnen ViktoriaSarina kommen nach Augsburg

ViktoriaSarina bei der Arbeit: Die Influencerinnen bieten auf Youtube Videos mit Styling-Tipps, Streichen und Comedy-Einlagen. Am Mittwoch kommen Grazerinnen nach Augsburg.

Die Youtuberinnen ViktoriaSarina sind besonders bei jungen Mädchen beliebt. Am Mittwoch gastieren die beiden mit ihrer "Spring in eine Pfütze"-Tour in Augsburg.

"Spring in eine Pfütze" - unter diesem Motto steht die Live-Tour der österreichischen Youtuberinnen ViktoriaSarina. Am Mittwoch machen die selbsternannten BFFs - zu deutsch "beste Freunde für immer" - im Augsburger Cinemaxx-Kino Halt. Für die als #VikiSarinaFam bezeichnete Fangemeinde der Influencerinnen ist das eine der seltenen Gelegenheiten, mit ihren Idolen in Kontakt zu kommen.

ViktoriaSarina in Augsburg: Tour ist bereits ausverkauft

Der Titel der Tour leitet sich von dem im Jahr 2017 veröffentlichten Buch "Spring in in eine Pfütze" ab, das nach Angaben der Autorinnen 365 Aufgaben für jeden Tag des Jahres bereithält.

Nach der ausverkauften Tournee im vergangenen Jahr, die ViktoriaSarina unter anderem nach München führte, sind die beiden erneut in Deutschland unterwegs. Glaubt man den Angaben des "Spring in die Pfütze"-Ticket-Shops, sind die restlichen Vorstellungen in Augsburg, Wien, Innsbruck und Zürich bereits ausverkauft. Ticketpreise zwischen 39 und 89 Euro scheinen die Fans also nicht vom Besuch der bis zu fünf Stunden dauernden Live-Show abzuhalten.

Dabei kommen nur diejenigen in den Genuss aller Highlights, die die höchste Ticketkategorie "Unicorn" gewählt haben: Mit einem Platz in den ersten Reihen, einem professionellen Erinnerungsfoto mit ViktoriaSarina, einem Einhorn-Sammelbecher und vielem mehr beinhaltet das Ticket einige exklusive Inhalte. Die anderen Kategorien - ganz im Stil des Kanals "Confetti" und "Marshmallow" genannt - bieten weit weniger.

Ponys, Pranks, Styling: Das ist die Welt von ViktoriaSarina

ViktoriaSarina sind seit 2011 auf Youtube vertreten. Mit 1,66 Millionen Abonnenten liegen die Grazerinnen laut Branchendienst Socialblade auf Rang sechs der erfolgreichsten Youtuber Österreichs.

In ihren Videos geben ViktoriaSarina unter anderem Styling-Tipps, probieren aktuelle Trends aus oder beschäftigen sich mit Sarinas Pony Flora. Auch "Do it yourself"-Videos, sogenannte DIYs, und Comedy-Videos sind unter den Dienstags und Samstags veröffentlichten Beiträgen.

Erinnerungen an Augsburg-Auftritt von Leon Machère werden wach

Auch aufgrund dieser vergleichsweise harmlosen Inhalte ist nicht zu erwarten, dass ViktoriaSarina am Mittwoch ähnliches Chaos verursachen wie Youtube-Kollege Leon Machère. Der Rapper, der auch mit sogenannter "Prank-Comedy", also herben Streichen, bekannt wurde, hatte 2017 mit einem nicht angemeldeten Auftritt auf dem Augsburger Königsplatz für Tumulte gesorgt. Nachdem die Polizei die Veranstaltung aufgelöst hatte, beleidigte der Deutsch-Kosovare die Beamten in einem Video. Das Amtsgericht Augsburg brummte ihm dafür eine Geldstrafe von 32.500 Euro auf. (dfl)

