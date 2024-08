Adele spricht auf der Bühne in München über Hochzeit

„Will you merry me?“ – „Wirst du mich heiraten“, fragte ein Fan die Sängerin Adele bei einem ihrer Konzerte in München. Daraufhin zeigte sie einen Ring an ihrer linken Hand und antwortete: „Ich kann dich nicht heiraten, weil ich schon heirate.“ Tosender Jubel übertönt, was ihre nächsten Sätze. Diese Szene sieht man in einem kurzen Video, das auf Tiktok, Instagram und Youtube hundertfach geteilt wird.

Ist Adele verlobt? Bei einem Auftritt in München zeigt sie einen Ring am Finger

Ob sie die Aussage ernst meinte oder nur einen Witz machte, ist nicht eindeutig. Ihr Management gab darauf keine Antwort. Die Fans sind sich jedoch einig, dass die Sängerin mit ihrer Aussage ihre Verlobung bekannt gegeben hat. Sie jubeln ihr begeistert zu.

Adele tritt den ganzen August über insgesamt zehn Mal in München auf. Für die Konzerte wurde extra eine Halle gebaut. Drei der Auftritte sind schon vorbei. Bei welchem davon das Video entstanden ist, ist unklar.

Gerüchte um Verlobung mit Rich Paul: Das ist Adeles Partner

Die britische Sängerin ist seit drei Jahren offiziell mit Rich Paul zusammen. Er ist ein Sportagent aus den USA. In einem Interview mit „Elle“ sagte Adele vor zwei Jahren über ihn: „Ich war noch nie so verliebt. Ich bin verrückt nach ihm.“ Zuvor war die Sängerin mit Simon Konecki verheiratet, mit dem sie einen Sohn hat.