Apache 207 auf Arena-Tour: Tickets fast ausverkauft

Noch vor Kurzem trat Apache 207 vor Zehntausenden Fans auf der Berliner Waldbühne auf, jetzt hat er eine Arena-Tour angekündigt. Alle Termine sind bereits ausverkauft.

"Ein bisschen ausruhen, dann geht’s weiter" – mit diesen Worten kündigte der Rapper Apache 207 am Sonntagabend eine Arena-Tour für das kommende Jahr an. Der 25-Jährige will Konzerte in zwölf Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben. Mit einem Laserstrahl am Himmel kündigte er seine Auftritte am 17. September an. Inzwischen sind alle Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausverkauft.

Apache 207 geht 2024 auf Arena-Tour: Termine im Überblick

"Es gibt nichts Schöneres, als meine Musik vor einem energiegeladenen Publikum zu performen", so Apache 207. "Es war klar, dass wir nach der überwältigend positiven Resonanz auf die Open-Air-Tour noch einmal losziehen wollen!" Apache 207 wird im kommenden Jahr 19 Konzerte in Deutschland spielen. Das sind die Termine:

2. Mai 2024: Hannover (ZAG Arena)

(ZAG Arena) 3. Mai 2024: Hannover (ZAG Arena)

(ZAG Arena) 5. Mai 2024: Dortmund (Westfalenhalle)

(Westfalenhalle) 6. Mai 2024: Dortmund (Westfalenhalle)

(Westfalenhalle) 8. Mai 2024: Leipzig (Quarterback Immobilien Arena)

(Quarterback Immobilien Arena) 10. Mai 2024: Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

(Hanns-Martin-Schleyer-Halle) 11. Mai 2024: Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

(Hanns-Martin-Schleyer-Halle) 12. Mai 2024: Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

(Hanns-Martin-Schleyer-Halle) 17. Mai 2024: Köln ( Lanxess Arena )

( ) 18. Mai 2024: Köln ( Lanxess Arena )

( ) 21. Mai 2024: München (Olympiahalle)

(Olympiahalle) 22. Mai 2024: München (Olympiahalle)

(Olympiahalle) 26. Mai 2024: Frankfurt (Festhalle)

(Festhalle) 27. Mai 2024: Frankfurt (Festhalle)

(Festhalle) 29. Mai 2024: Berlin ( Mercedes-Benz Arena )

( ) 30. Mai 2024: Berlin ( Mercedes-Benz Arena )

( ) 2. Juni 2024: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 3. Juni 2024: Hamburg ( Barclays Arena)

( Arena) 5. Juni 2024: Mannheim ( SAP Arena)

( Arena) 6. Juni 2024: Mannheim ( SAP Arena)

Apache-207-Tour 2024: Tickets ausverkauft

Am Donnerstag, 21. September, startete der Ticketvorverkauf ab 16 Uhr. Keine 24 Stunden nach Verkaufsstart waren viele Konzerte jedoch schon ausverkauft.

Apache 207 veröffentlichte im Juli sein drittes Album

Apache 207, der bürgerlich Volkan Yaman heißt und in Mannheim geboren wurde, gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Im Jahr 2019 schaffte er es mit seinem Hit "Roller" an die Spitze der deutschen Charts. Seine Single "Komet", die er Anfang des Jahres mit Udo Lindenberg, 77, herausgebracht hatte, ist der Nummer-eins-Hit, der sich in Deutschland am längsten ganz oben hielt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Größer könnten die Gegensätze nicht sein. Der Song "Komet" von Udo Lindenberg & Apache 207 steht auch diese Woche wieder an der Spitze der Charts. Und in den Albumcharts ist die Mittelalter-Rockband Feuerschwanz direkt an der Spitze gelandet. Video: dpa

Im Juli veröffentlichte Apache 207 sein drittes Album "Gartenstadt", das nach einem Ludwigshafener Stadtteil benannt ist, in dem er aufgewachsen ist. Zuletzt trat der Rapper von Donnerstag bis Samstag vor Zehntausenden Fans auf der Berliner Waldbühne auf. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch