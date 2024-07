Brand im Turm der Kathedrale von Rouen ausgebrochen

Die Kathedrale der nordfranzösischen Stadt Rouen brennt. Wie Videos von Donnerstagmittag auf sozialen Medien zeigen, schlagen Flammen und dunkler Rauch aus dem Turm der gotischen Kirche.

Rouens Bürgermeister Nicolas Mayer-Rossignol reagierte bereits auf den Brand. Er teilte auf X (ehemals Twitter) ein Foto der brennenden Kathedrale. Dazu schrieb er: „Beginn des Brandes auf dem Turm der Kathedrale von Rouen. Ursache zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Alle öffentlichen Ressourcen werden mobilisiert.“

Feuer in der Kathedrale von Rouen: Ursache bislang unklar

Auf der Webseite der Hauptstadt der Normandie heißt es, gegen 12 Uhr sei ein Feuer auf dem Turm der derzeit im Bau befindlichen Kathedrale ausgebrochen. Feuerwehrleute seien vor Ort und die Polizei habe einen Sicherheitsbereich eingerichtet. Der Platz und das Gebäude seien deshalb nicht zugänglich. Zudem würden derzeit auch drei Tramlinien umgeleitet und zwei Stationen nicht angefahren. Den Bürgerinnen und Bürgern wird empfohlen, den Bereich während der Notfallmaßnahmen zu meiden.

Der Brand in Rouen weckt Erinnerungen an das Feuer, das 2019 in der Kathedrale Notre-Dame in Paris ausbrach, offenbar unter ähnlichen Umständen - bei Renovierungsarbeiten. Wie auf Bildern zu sehen ist, wird die Turmspitze der Kathedrale in Rouen von einem Gerüst und einer weißen Plane umgeben.

Kathedrale von Rouen brennt: Kirche gehört zu bedeutendsten gotischen Bauten Frankreichs

Die Kathedrale, die offiziell den Namen Notre-Dame de l’Assomption trägt, gehört zu den bedeutenden gotischen Kirchenbauten in Frankreich. Die Kirche ist der Sitz des Erzbischofs von Rouen, früher war sie sowohl Krönungsort als auch Grablege der normannischen Herzöge. Auch Richard Löwenherz, der von 1189 bis 1199 als Richard I. König von England war, ließ sein Herz in einem Steinsarg in der Kathedrale von Rouen beisetzen.