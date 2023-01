Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz: Bestehende Maßnahmen im Januar 2023

Seit Herbst gibt es in Deutschland angepasste Corona-Regeln. Mancherorts fielen bereits Quarantäne und Maskenpflicht im ÖVPN. Und in Rheinland-Pfalz? Alle Maßnahmen für Januar im Überblick.

Der Sommer ist Geschichte, die Temperaturen im Keller - droht die nächste Corona-Welle? Danach sieht es zurzeit nicht aus. Ganz im Gegenteil, das Land diskutiert über das Ende der Pandemie. Dennoch gelten seit Oktober rechtsbindende Corona-Regeln in Deutschland. Ziel der Maßnahmen ist nach wie vor insbesondere der Schutz von vulnerablen Gruppen im Herbst und Winter.

Die neuen Corona-Regeln gelten vorerst bis zum 7. April 2023. Sie sind in zwei Stufen unterteilt – die sogenannten "Winterreifen" und "Schneeketten". Letztere greifen, wenn sich die Lage verschärft und eine konkrete Gefahr für das Gesundheitssystem besteht. Teilweise gelten die Regeln bundesweit, über manche Maßnahmen können die Länder allerdings selbst entscheiden.

Zusätzlich zu den Basisschutzmaßnahmen die von der Bundesregierung vorgeschrieben wurden, bleibt in Rheinland-Pfalz anders als in Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig Holstein die Maskenpflicht im ÖPNV bestehen. Jedoch hat das Bundesland die Isolationspflicht aufgehoben, positiv Getestete müssen nicht mehr zwingend zuhause bleiben. Ein Überblick der Maßnahmen, die im Januar in Rheinland-Pfalz gelten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Corona-Regeln Rheinland-Pfalz im Januar 2023: Wo überall gilt die FFP2- Maskenpflicht?

Seit Oktober gilt bundesweit an bestimmten Orten eine Maskenpflicht. Dabei haben die Länder keinen Handlungsspielraum. Konkret gilt die Maskenpflicht an folgenden Orten:

Fernverkehr : Kinder ab 6 Jahren und das Personal muss mindestens eine medizinische Maske tragen. Ab 14 Jahren gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

: Kinder ab 6 Jahren und das Personal muss mindestens eine medizinische Maske tragen. Ab 14 Jahren gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen : Hier gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht.

: Hier gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht. Arztpraxen: Patienten und Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen.

Corona-Regeln Rheinland-Pfalz im Januar 2023: Schule und Kita

Zusätzlich zu der bundesweit festgelegten Maskenpflicht können die Bundesländer eigenständig weitere Corona-Maßnahmen einführen, um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur zu gewährleisten. In Rheinland-Pfalz bleibt die Maskenpflicht zusätzlich im ÖPNV bestehen. Fahrgäste müssen eine medizinische oder eine FFP2-Maske tragen. Folgende weitere Regeln wären möglich:

Innenräume : In Innenräumen könnte eine Pflicht für medizinische oder FFP2-Masken eingeführt werden.

: In Innenräumen könnte eine Pflicht für medizinische oder FFP2-Masken eingeführt werden. Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich und Sport : Auch hier könnte eine Maskenpflicht eingeführt werden. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der Maskenpflicht ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind.

: Auch hier könnte eine eingeführt werden. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind. Schulen und Kitas: Die Länder können eine Testpflicht an Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie eine Maskenpflicht in Schulen ab dem fünften Schuljahr vorschreiben.

Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz im Januar 2023: Restaurants

Sollte die Regierung in Rheinland-Pfalz eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur für das gesamte Bundesland oder eine bestimmte Region feststellen, könnte sie folgende weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie einführen:

Lesen Sie dazu auch

Veranstaltungen : Bei Veranstaltungen im Außenbereich können die Länder eine Maskenpflicht vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Zusätzlich ist eine Maskenpflicht ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen möglich. Auch eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen kann eingeführt werden. Zudem kann ein Hygienekonzept gefordert werden.

: Bei Veranstaltungen im Außenbereich können die Länder eine vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Zusätzlich ist eine ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen möglich. Auch eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen kann eingeführt werden. Zudem kann ein Hygienekonzept gefordert werden. Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich und Sport : Für Groß- und Einzelhandel, Betriebe, Einrichtungen, Gewerbe und bei Veranstaltungen im Freizeit-, Kultur- und Sportbereich kann die Erstellung von Hygienekonzepten verpflichtend werden.

Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz im Januar 2023: Isolationspflicht und Quarantäne

Wer positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, musste bis Mitte November für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Das ist nun Vergangenheit: Seit dem 26. November entfällt in Rheinland-Pfalz die Isolationspflicht für positiv Getestete. Jene Personen müssen nicht mehr in Quarantäne. Allerdings soll in der Öffentlichkeit fünf Tage lang ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, dazu gibt es ein Betretungsverbot in Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen.

Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz im Januar 2023: Fällt bald die Maskenpflicht im ÖPNV?

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) will trotz der aktuellen Diskussion vom Ende der Pandemie und an der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und in medizinischen Einrichtungen festhalten. Mehrere Bundesländer haben die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr abgeschafft, darunter Bayern, Sachsen-Anhalt und seit dem 1. Januar des neuen Jahres auch Schleswig-Holstein.

Hoch sagte dem SWR, es sei gut, wenn die Wissenschaft davon ausgehe, dass man in eine endemische Lage kommen könne. Mit Blick auf das eigene Bundesland, so der Gesundheitsminister, sehe man aber wieder stark ansteigende Corona-Fallzahlen in den Krankenhäusern. Dies führe zu hohen Ausfällen und zusätzlichen Belastungen bei den Mitarbeitenden. Zusätzlich gebe es derzeit viele andere Fälle von Atemwegsinfektionen.