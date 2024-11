Der Winter ist da – wo in Bayern aktuell mit Schnee zu rechnen ist

Auf ungemütlichen Sturm und gesunkene Temperaturen folgt in Bayern der Wintereinbruch. Am Mittwochmorgen gab es bereits im Allgäu und im Bereich des Bodensees Schneefall. Auch im Schwarzwald schneite es. Im Tagesverlauf besteht über 400 Metern Glättegefahr durch Schneeschauer.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet in den süd- und südostdeutschen Mittelgebirgen oberhalb von 400 Metern Niederschläge, die zu Schnee werden können. Im Norden und Westen der Mittelgebirge sind unter 400 Metern Schneeschauer zu erwarten, darüber ebenfalls Neuschnee. Auch in den Alpen soll es am Mittwoch schneien.

So viel Schnee fällt am Mittwoch in Bayern

Bis zu fünf Zentimeter sollen demnach in den Mittelgebirgen herunterkommen, in den Alpen bis zum Abend sogar zehn Zentimeter. Am meisten Schnee wird es laut dem Wetterdienst wohl in den Allgäuer Alpen geben. An die 30 Zentimeter sollen dort im Laufe des Mittwochs fallen.

Bis zum Vormittag kann es im südlichen Alpenvorland außerdem Glätte durch Schneematsch geben, stellenweise aber auch durch überfrorene Nässe.

Die Temperaturen liegen am Mittwoch tagsüber zwischen ein und sechs Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag ist noch nicht Schluss mit der weißen Pracht. Von Nordwesten kommen Schneeschauer auf Bayern zu, bis zu 5 Zentimeter Neuschnee sind möglich. Zudem kommt wahrscheinlich Frost.

Wintereinbruch: Schneeflocken ab Mitte der Woche in Bayern

Je nachdem, wie kalt es ortsweise ist, kann entweder Schneeregen einsetzen oder richtiger Schnee fallen. Nach aktuellem Stand schließt der DWD einen nachhaltigen Wintereinbruch mit lang anhaltender Schneedecke aber aus. Laut einem Sprecher des DWD sollen bereits am Sonntag wieder Temperaturen um die 15 Grad plus herrschen. Solange aber Schnee oder Schneeregen fallen, ist besonders auf den Straßen Vorsicht geboten, etwa frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit.

Kommt am Donnerstag noch mehr Schnee?

Für Donnerstag meldet der DWD, dass es im Norden Bayerns freundliches und niederschlagsfreies Wetter geben wird. Vom Südschwarzwald bis nach Oberschwaben werde es aber während des Donnerstagnachmittags bis zu acht Stunden lang schneien. Mit Neuschnee von bis zu 15 Zentimetern sei zu rechnen.

Die Voraussagen der Wetterdienste werden ungenauer, je weiter sie in die Zukunft blicken. Vorhersagen können sich also noch einmal ändern.