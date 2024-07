Diabetes und Alkohol: Dürfen Diabetiker Alkohol trinken?

Bier, Wein, Schnaps und Co. gehört in bestimmten Lebenssituationen für viele Menschen wie selbstverständlich mit dazu. Das ist vor allem in Deutschland der Fall, wo laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) im internationalen Vergleich besonders viel Alkohol getrunken wird. Zwar sinkt der Konsum von Jahr zu Jahr, trotzdem haben die Deutschen 2020 pro Kopf etwa zehn Liter Reinalkohol getrunken. Je nach der tatsächlichen Menge kann das auch gesundheitliche Folgen haben - insbesondere dann, wenn Erkrankungen vorliegen, die mit Alkoholkonsum nicht gut vereinbar sind. Nachdem hierzulande Diabetes so etwas wie eine Volkskrankheit ist, liegt da die Frage nahe, ob Diabetikerinnen und Diabetiker Alkohol trinken dürfen und sollten.

Übrigens: Die Zuckerkrankheit - medizinisch korrekt Diabetes mellitus - ist laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) ein Überbegriff für verschiedene Erkrankungen des Stoffwechsels, die alle zu erhöhten Blutzuckerwerten führen. Betroffene haben ein Mangel des Hormons Insulin oder die Insulinwirkung ist vermindert. Diabetes Typ 1 und Typ 2 gelten als die Hauptformen der Erkrankung und können sogar gemeinsam auftreten. Diabetikerinnen und Diabetiker müssen ihren Blutzucker, beispielsweise mit Selbsttests, im Blick behalten und gegebenenfalls Insulin spritzen.

Diabetes mellitus: Dürfen Diabetiker Alkohol trinken?

Grundsätzlich müssen Menschen mit Diabetes mellitus nicht auf Alkohol verzichten, schreibt die Deutsche Diabetes Hilfe. Allerdings sollte - wie bei gesunden Menschen auch - ein gesunder beziehungsweise risikoarmer Alkoholkonsum angestrebt werden, denn Alkohol senkt den Blutzuckerspiegel und die Gefahr einer Unterzuckerung steigt.

Was passiert im Körper genau, wenn Diabetikerinnen und Diabetiker Alkohol trinken? Laut der Deutschen Diabetes Hilfe gibt die Leber normalerweise beständig kleinste Zuckermengen in die Blutbahn ab, damit der Körper - allen voran Gehirn und Muskeln - mit Energie versorgt wird. Diese Zuckerfreigabe wird durch Alkohol gehemmt.

Wird die Zuckerkrankheit nun mit Insulin oder oralen Antidiabetika - diese senken den Blutzuckerspiegel - behandelt, kann es schnell zur Unterzuckerung kommen, da auch Alkohol den Blutzucker senkt. Tritt eine Hypoglykämie auf, greift der Körper normalerweise auf die übrigen Zuckerreserven in der Leber zurück, um den Blutzucker wieder zu normalisieren. Der Deutschen Diabetes Hilfe zufolge wird allerdings auch dieses Mechanismus durch Alkohol gehemmt. Dabei hält die Wirkung des Alkohols meist lange an, weshalb es häufig erst im Schlaf nach dem Konsum zu einer Unterzuckerung kommt, die somit womöglich erst spät wahrgenommen wird.

Um eine Hypoglykämie zu vermeiden, rät die Deutsche Diabetes Hilfe Diabetikerinnen und Diabetikern Alkohol in Maßen zu trinken und diesen immer mit einer kohlenhydrathaltigen Mahlzeit zu kombinieren. Außerdem wichtig: Für (harten) Alkohol sollte kein zusätzliches Insulin gespritzt werden, sondern "lieber ein etwas erhöhter Blutzuckerspiegel in Kauf" genommen werden. Zudem gilt Sport als "zusätzlicher Risikofaktor für Unterzuckerung und ist mit Alkohol tabu".

Obwohl Diabetikerinnen und Diabetiker Bier, Wein, Schnaps und Co. grundsätzlich in Maßen trinken können, gibt es laut der Deutschen Diabetes Hilfe einige Ausnahmen. In diesen Fällen muss auf Alkohol verzichtet werden:

Schwangerschaft

Diabetische Nervenschädigung

Erkrankung der Leber oder Bauchspeicheldrüse

Störung des Fettstoffwechsels

erhöhte Neigung zu Unterzuckerung

Diabetes mellitus: Was ist ein risikoarmer Alkoholkonsum?

Die BZgA hat einen risikoarmen Konsum von Alkohol so definiert: Frauen sollten pro Tag nicht mehr als ein sogenanntes Standardglas - zehn bis zwölf Gramm Reinalkohol - und Männer nicht mehr als zwei Standardgläser trinken. Dabei entspricht ein Standardglas etwa 0,25 Liter Bier oder 0,1 Liter Wein.

Auch wichtig: Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen sollte auch bei einem solchen risikoarmen Konsum an mindestens zwei Tagen pro Woche kein Alkohol getrunken werden.

Übrigens: Alkoholkonsum kann unter Umständen auch ein Risikofaktor für die Entstehung eines Diabetes mellitus sein.