Die Magie der Rauhnächte: Alte Rituale zwischen den Jahren

Auch heutzutage werden vielerorts Rituale an den Rauhnächten gepflegt. Was es mit dem "Leaslen" und Räuchern auf sich hat, lesen Sie hier.

Die Rauhnächte haben ihren Ursprung in verschiedenen europäischen Kulturen. Sie beginnen in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember und enden am 6. Januar, am Dreikönigstag. Die Zeit zwischen den Jahren ist mit vielen Mythen behaftet. Welche Rituale werden an den Rauhnächten zelebriert?

Was sind die Rauhnächte?

Als " Rauhnächte" werden die zwölf Nächte ab dem 24. Dezember bezeichnet. Laut dem Lexikon des Mittelalters von Christoph Daxelmüller galt früher die Thomasnacht am 21. Dezember als Start der Rauhnächte. In einigen Regionen beginnen sie noch immer am 21. Dezember. Laut dem Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Universität Innsbruck galt die Zeit zwischen den Jahren als besonders heilig, weshalb viele Rituale üblich sind.

Der Begriff "Rauhnächte" leitet sich laut dem Lexikon des Mittelalters vom Ritual des Räucherns ab. Wie Deutschlandfunk Kultur berichtet, kommt der Ausdruck "zwischen den Jahren" als Synonym für die Rauhnächte durch eine Lücke zwischen Mond- und Sonnenkalender zustande. Im Mondjahr fehlen nämlich elf Tage, um den Jahreslauf der Sonne korrekt wiederzugeben. Der Gregorianische Kalender, den wir heute nutzen, fängt den Sonnenzyklus gut ein, zuvor endete die Zeitzählung in vielen Teilen Europas am 24. Dezember und begann erst wieder am 6. Januar

Welche Rituale werden an den Rauhnächten zelebriert?