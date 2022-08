Dschungelcamp: Die ersten Kandidaten sollen feststehen

Mit Lucas Cordalis soll der erste Kandidat für das Dschungelcamp 2023 bereits seit Längerem feststehen. Wer noch bei "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" dabei sein soll.

Trash-TV-Fans können sich auf das vermeintliche Jahres-Highlight freuen. In knapp fünf Monaten geht das Dschungelcamp wieder los. Nachdem die Teilnahme von Lucas Cordalis bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" bereits festehen soll, will die Bild die Namen von zwei weiteren Kandidaten erfahren haben.

Dschungelcamp 2023: Andrej Mangold und Twenty4tim sollen Kandidaten sein

Einer von ihnen soll der Ex-Bachelor Andrej Mangold sein. Er verteilte in der RTL-Datingshow 2019 die Rosen. Seitdem war er immer wieder im Fernsehen zu sehen. So nahm der Unternehmer und frühere Profi-Basketballer 2020 beim "Sommerhaus der Start" teil. Ein Jahr später war er Kandidat bei " Kampf der Realitystars. In diesem Jahr ist er in der Sendung "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" zu sehen.

Als weiterer Kandidat wird der YouTuber und Influencer Twenty4tim gehandelt. Der 21-Jährige war bereits im vergangenen Jahr in der Show "Pocher vs. Influencer" zusehen. Tim Kampmann, wie Twenty4tim wirklich heißt, soll laut der Bild ein Freund von Mangold sein.

Auch Lucas Cordalis soll ins Dschungelcamp 2023 ziehen

Bereits in diesem Jahr sollte Schlagersänger Lucas Cordalis am Dschungelcamp teilnehmen. Doch kurz vor Beginn der Show infizierte er sich mit Corona. Im kommenden Jahr soll der Sohn des ersten "Dschungelkönigs" Costa Cordalis den nächsten Anlauf starten.

Lucas Cordalis soll im Januar Kandidat im Dschungelcamp sein. Foto: Henning Kaiser, dpa

Dschungelcamp: Jan Köppen erstmals als Moderator im Dschungel

Anders als in diesem Jahr, wo das Dschungelcamp wegen der Corona-Pandemie in Südafrika stattfand, soll die Show 2023 wieder nach Australien zurückkehren. Eine weitere Veränderung gibt es bei den Moderatoren. Statt Daniel Hartwich, der aus familiären Gründen ausgestiegen ist, wird Jan Köppen neben Sonja Zietlow zu sehen sein. Der 39-jährige Köppen ist bereits aus TV-Formaten wie "Top Dog Germany" und Ninja Warrior bekannt.