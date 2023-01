Feiertage im Februar 2023: Diese besonderen Termine gibt es

Im Februar 2023 gibt es vor allem "Feiertage" für Faschingsliebhaber - aber nicht nur. Hier bekommen Sie einen Überblick, welche besonderen Termine und Ferien anstehen.

Im Februar 2023 stehen zwar keine gesetzlichen Feiertage in Deutschland an, dafür gibt es aber andere besondere Termine, die man kennen sollte. In der Hälfte der Bundesländer haben Schüler außerdem Frühlings- beziehungsweise Winterferien. Hier bekommen Sie die Übersicht.

Feiertage im Februar 2023: Besondere Termine in Deutschland

Arbeitsfrei gibt es am Valentinstag zwar nicht, der Tag bietet sich aber trotzdem an, um etwas mit dem Partner oder der Partnerin zu unternehmen. Ansonsten dominiert der Fasching die Termine im Februar 2023.

Am 16. Februar haben die Frauen bei der Weiberfastnacht die Karnevalsmacht, bevor wenige Tage später der Rosenmontag als Höhepunkt der Faschingssaison folgt. Mit dem Aschermittwoch endet sie dann direkt auch wieder - dafür beginnt die Fastenzeit. Das sind die Termine für den Februar 2023 im Überblick:

Feiertage im März 2023: Wann ist nächsten Monat arbeitsfrei und schulfrei?

Der März bringt unter anderem den Frühlingsanfang und am letzten Sonntag des Monats sollte die Zeitumstellung nicht vergessen werden.

Gesetzliche Feiertage haben im März 2023 nur die Menschen in Berlin und erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern: In diesen Bundesländern ist beim Internationalen Frauentag arbeitsfrei und schulfrei.

Welche Ferien gibt es im Februar 2023?

Schulfrei gibt es auch im Februar 2023 in so einigen Bundesländern - dank der Frühlings- beziehungsweise Winterferien.

Hier bekommen Sie den Überblick darüber, welche Schulferien in Deutschland komplett oder zumindest teilweise im Februar stattfinden:

Bayern: 20. bis 24. Februar

Berlin : 30. Januar bis 4. Februar

: 30. Januar bis 4. Februar Brandenburg : 30. Januar bis 3. Februar

: 30. Januar bis 3. Februar Mecklenburg-Vorpommern : 6. bis 18. Februar

: 6. bis 18. Februar Saarland : 20. bis 24. Februar

: 20. bis 24. Februar Sachsen: 13. und 24. Februar

Sachsen-Anhalt : 6. bis 11. Februar

: 6. bis 11. Februar Thüringen : 13. bis 17. Februar

(sge)