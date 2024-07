Brand auf Fähre nach Mallorca ausgebrochen – mehr als 400 Menschen an Bord

In der Nacht auf Montag ist auf einer Fähre von Valencia nach Mallorca ein Feuer in einem Technikraum ausgebrochen. Laut der Reederei GNV sei die Lage inzwischen unter Kontrolle. Auf der knapp 200 Meter langen Fähre „Tenacia“ befinden sich 350 Passagiere und 61 Besatzungsmitglieder. Verletzte gebe es nicht.

Feuer in Technikraum von Mallorca-Fähre ausgebrochen

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, war die Fähre am Sonntagabend um 20.41 Uhr in Valencia ausgelaufen und sollte eigentlich am Montag um 3.25 Uhr in Palma ankommen. Gegen 2.30 Uhr, auf halbem Weg, sei das Feuer in dem Technikraum ausgebrochen, der nur für die Besatzung zugänglich sei. Diese und ein Feuerwehr-Team an Bord hätten laut einer Pressemitteilung der Reederei sofort reagiert. Der Brand habe keinen der Passagierbereiche betroffen.

Die Passagiere seien direkt informiert und an den für Notfälle vorgesehenen Treffpunkt im Schiff versammelt worden. Laut der Pressemitteilung seien alle wohlauf und würden ständig vom Kapitän des Schiffs informiert. Die zuständigen Behörden würden das weitere Vorgehen koordinieren. Das Schiff soll offenbar nach Valencia geschleppt werden.

Feuer auf Mallorca-Fähre: Passagiere beschweren sich

Wie die Nachrichtenagentur Efe berichtet, hat ein Hubschrauber am Morgen drei spezialisierte Feuerwehrleute der katalanischen Landesregierung auf das Schiff geflogen. Weitere Hubschrauber seien in Verbindung mit zwei Schiffen und einem Schlepper der spanischen Seenotrettung im Einsatz.

„Wir haben keinen Strom, die Badezimmer sind voller Dreck, Menschen liegen auf dem Boden … eine echte Katastrophe“, wird ein Passagier von Crónica Balear zitiert. Zudem würde die Klimaanlage nicht funktionieren. Doch die Stimmung an Bord sei weitgehend entspannt. Passagiere würden den Löscharbeiten von der Reling aus zusehen.

2023 brach Feuer auf Nordsee-Fähre aus

Im Juli 2023 war vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland ein Feuer auf einem Frachtschiff ausgebrochen. Es dauerte mehrere Tage, bis der Brand unter Kontrolle gebracht wurde. Einige Besatzungsmitglieder waren rund 30 Meter in die Tiefe von Bord gesprungen. Die Besatzung wurde evakuiert, doch ein Mann aus Indien kam ums Leben. Die anderen 22 Besatzungsmitglieder wurden verletzt.