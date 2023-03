Eine Supermarktkasse für Schwätzchen: Einmal plaudern, bitte!

Im Supermarkt geht es um Timing. Nur keine Zeit an der Kasse verlieren. Was aber, wenn man ein wenig plaudern will? In Schweinfurt gibt es dafür eine Extrakasse.

Plaudern ist eines dieser Wörter, die nicht mehr in der Blüte ihres Lebens stehen. Noch in Verwendung, aber eher nicht bei jungen Sprechenden, weil halt schon etwas angestaubt. Man muss also ums Plaudern ein klein wenig Angst haben, was sehr schade ist, denn im Gegensatz zum Diskutieren, Fluchen, Schreien ist das Plaudern ein sanfter Sprechakt. Niemand soll überzeugt werden, Wörter fliegen hin und her wie weich geschlagene Federbälle. Aggressiv werden beim Plaudern wenn nur die Nichtplaudernden, schimpfen über die zeitvergessenen Plaudertaschen - womit wir beim Thema wären: die Plauderkasse in einem Einkaufsmarkt im fränkischen Schweinfurt.

Einmal in der Woche dürfen Kundinnen und Kunden sich dort beim Kassieren aufs Schwätzchen mit Helga Schöner freuen. Die Idee kam ihrem Chef im Mitarbeitergespräch: Plaudern kann Schöner offenbar wirklich erstklassig! Vor allem die ältere Klientel liebt sie dafür.

Versehentlich an der Plauderkasse angestellt? Einfach schweigen!

Was man bei ihr an der Kasse dann zum Beispiel kann: ganz in Ruhe das Kleingeld zum Zahlen zusammenklauben und dabei über Kartoffelauflauf oder die Haltbarkeit von Heidelbeeren sprechen. Und auch die Nichtplauderer sind froh: Werden nicht aufgehalten, dürfen an den anderen Kassen, zack, zack, zack, ganz ohne Sprechakt ihre Einkäufe übers Band rasen lassen.

In Deutschland scheint es die erste Plauderkasse zu sein, woanders ist das Plauderbedürfnis offenbar größer: In den Niederlanden verweist eine Supermarktkette stolz auf über 100 "Kletskassa". Was aber, wenn man versehentlich sich an der Plauderkasse anstellt? Und einem nichts einfällt? Einfach schweigen. Schön am Plaudern ist ja gemäß Duden-Definition auch dies. Es ist stets ganz zwanglos!

