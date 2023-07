GNTM 2024 auch für Männer: Heidi Klum castet erstes Model mitten auf einem Flug

Große Neuigkeiten bei GNTM. Die beliebte Castingshow läuft bald auch mit Männer-Models. Und Chef-Jurorin Heid Klum hat auch schon einen ersten Kandidaten gecastet - einen nichts ahnenden Steward.

Eine der beliebtesten Casting-Shows im Land expandiert. Germany's Next Topmodel, kurz GNTM, gibt es 2024 auch in einer Männer-Ausgabe. Bekanntgegeben hat das Model-Mama und Chef-Jurorin Heidi Klum, und zwar mit einem auf Instagram geposteten Video mitten auf einem Flug.

Bei der Gelegenheit hat die 50-Jährige im Beisein ihres schlafenden Ehemanns Tom Kaulitz auch gleich mal den ersten Kandidaten vom Fleck weggecastet. Doch was genau ist passiert?

GNTM bislang nur für Frauen

Die letzte GNTM-Staffel liegt noch nicht lange zurück, da schmiedet Model-Mama Heidi Klum bereits Pläne für die kommende GNTM-Staffel 2024. Scheinbar beiläufig berichtet das ehemalige Victoria's Secret-Model in einem auf Instagram geposteten Video, dass sie nun zum "allerersten Mal" die Ausgabe ihrer Erfolgsshow auch mit Männer-Models plane.

Besonders skurril: Die Ankündigung fällt mitten auf einem Flug. Und ein nichtsahnender Steward bekommt die erste Casting-Einladung ausgesprochen. Und wie reagiert er?

GNTM 2024 für Männer: Den ersten Kandidaten hat Heidi Klum schon

Das Video setzt ein, als Heidi Klum auf einem Flug einen schnieken Flugbegleiter in obligatorischer Uniform spontan anspricht. "Kann ich Sie kurz was fragen?". Der sichtlich erstaunte Steward - zwar leicht irritiert - bejaht diese Frage.

"Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben, dass ich eine Sendung mache, die Germany's next Topmodel heißt. "Ja, klar" flötet der Steward zurück. "Ich mache dieses Jahr zum allerersten Mal", "Nein!" unterbricht er sie, als wüsste er, was nun folgt...

GNTM 2024: Völlig verdutzter Flugbegleiter sagt spontan zu

Die munter aufgelegte Heidi Klum verkündet ihm also, was er bereits ahnte oder hoffte: "Ich mache das dieses Jahr erstmals mit Männern – und ich würde Sie gerne casten." Was den ersten Model-Kandidaten der Männer-Ausgabe von GNTM sichtlich freut.

Ehemann Tom Kaulitz bekommt von all dem übrigens nichts mit. Mit aufgesetzter XXL-Sonnenbrille und verschränkten Armen verpasst er doch glatt Heid Klums erstes Männer-Modell.