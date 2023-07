Bis zu 45 Grad: Hitzewelle trifft Mittelmeerraum

In dieser Woche rollt eine Hitzewelle über den Mittelmeerraum. In Italien, Spanien und Griechenland steigen die Temperaturen deutlich über 40 Grad.

Eine gigantische Hitzewelle rollt auf den Mittelmeerraum zu. Sehr heiße Luft zieht von Nordafrika aus der Sahara in den Mittelmeerraum. Weit über 40 Grad werden in dieser Woche erwartet. In Spanien könnte sogar der Hitzerekord von bislang 47,4 Grad geknackt werden.

Hitzewelle in Italien: Bis zu 36 Grad auf Sardinien

Bereits am Dienstag stiegen in Italien die Temperaturen auf bis zu 37 Grad. Am heißesten war es im Nordwesten, in der Region Emilia-Romagna und in der Toskana. Am Donnerstag wird es vor allem in den Abruzzen mit bis zu 39 Grad heiß. In der Südhälfte des Landes ist es sonnig, im Norden teils bewölkt mit Temperaturen um die 30-Grad-Marke.

Am Freitag scheint dann fast in ganz Italien die Sonne. Mit um die 30 Grad wird es sommerlich warm, aber nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Tagen. Am Samstag steigen die Temperaturen fast im ganzen Land über die 30-Grad-Marke. Am wärmsten wird es mit bis zu 36 Grad auf Sardinien. Auch am Sonntag ändert sich das Wetter in Italien kaum.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Mehr als 60 000 hitzebezogene Todesfälle hat es einer neuen Berechnung zufolge im Sommer 2022 in Europa gegeben, dem bisher heißesten Sommer auf dem Kontinent seit Beginn der Aufzeichnungen. Deutschland hatte mit 8173 Toten die drittmeisten Hitzeopfer zu beklagen. Video: dpa

Hitzewelle trifft auch Spanien

Die Hitzewelle trifft in dieser Woche auch Spanien. Dort wird es noch heißer als in Italien. In einigen Regionen steigt die Temperatur über die 40-Grad-Marke. In der Region Aragonien im Nordosten Spaniens war es bereits am Dienstag 44 Grad heiß. Am Donnerstag wird es mit 41 Grad in Sevilla am heißesten. Auch bis zum Ende der Woche bleibt es in vielen Regionen Spaniens zwischen 30 und 35 Grad sehr warm.

Hitzewelle erreicht gegen Ende der Woche Griechenland und Zypern

Im Laufe der Woche verlagert sich die Hitzewelle weiter Richtung Osten und betrifft dann den zentralen und, gegen Ende der Woche, auch den östlichen Mittelmeerraum. Am Freitag sollen die Temperaturen dann auch in weiten Teilen Griechenlands und auf Zypern auf über 40 Grad steigen. In der griechischen Hauptstadt Athen soll das Thermometer bereits am Freitag auf 41 Grad klettern. Das Kulturministerium hat die Verwalter von archäologischen Sehenswürdigkeiten wie der Akropolis angewiesen, die Besuchermagneten zwischenzeitlich für mehrere Stunden zu schließen, wenn es zu heiß wird. Bereits gekaufte Tickets könnten erstattet werden, hieß es.

Viele Städte und Gemeinden in Griechenland und auf Zypernwerden klimatisierte Hallen öffentlich zugänglich machen, damit Menschen Zuflucht suchen können, die keine Klimaanlage haben. Berufstätige wurden aufgefordert, im Home-Office zu bleiben. Arbeitgeber sollen außerdem flexible Arbeitszeiten ermöglichen, damit die Menschen die Mittagshitze vermeiden.

Lesen Sie dazu auch

Hitzewarnung auch in Deutschland

Auch in Deutschland war es in den vergangenen Tagen heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Dienstag amtliche Hitzewarnung für den Süden des Landes heraus. Es war bis zu 37 Grad heiß. Am Donnerstag und Freitag wird es etwas kühler. Schon am Samstag erwartet der DWD aber wieder bis zu 36 Grad. (mit dpa)