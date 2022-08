Impfpflaster soll elfmal effektiver sein als Spritzen

Sie sollen wirksamer gegen neue Corona-Varianten sein, als die herkömmlichen Impfungen: Impfpflaster. Das haben australische Forscher jetzt herausgefunden.

Noch immer ist die Corona-Pandemie weltweit ein großes Thema. Wissenschaftler suchen weiterhin nach Methoden, um die Pandemie einzudämmen. Vor Kurzem wurden beispielsweise Antikörper entdeckt, die gegen alle Corona-Varianten wirken sollen. Zudem wird diskutiert, ob und für wen eine vierte Impfung gegen das Virus sinnvoll ist. Australische Forscher hingegen arbeiten an einem Impfpflaster, das auch vor schweren Verläufen gegen die Omikron-Variante schützen soll.

Impfpflaster: Studienergebnisse zur Corona-Bekämpfung

Wissenschaftler der Universität Queensland haben Studienergebnisse zu einer Impfmethode mithilfe eines Pflasters veröffentlicht. Dieses werde auf der Haut angebracht und könne in die Hautschichten eindringen, die reich an Immunzellen sind. Das Pflaster sei demnach wirksamer gegen neue Corona-Varianten als die herkömmlichen Impfstoffe, so Christopher McMillan von der Universität Queensland.

"Wir haben festgestellt, dass die Impfung über ein Pflaster etwa elfmal wirksamer bei der Bekämpfung der Omikron-Variante war als mit dem gleichen Impfstoff, der über eine Nadel verabreicht wurde", so der Forscher im Wissenschaftsmagazin Sciencedaily. Bislang erzeuge jeder Impfstoff, der durch das Pflaster getestet wurde, überlegene Immunantworten im Vergleich zu herkömmlichen Nadelimpfmethoden.

Impfpflaster sollen wirksamer gegen neue Corona-Varianten sein

Dr. David Muller von der Universität Queensland geht laut Sciencedaily davon aus, dass die derzeit verfügbaren Impfstoffe wegen der ständig aufkommenden neuen Corona-Varianten möglicherweise nicht so wirksam sind. "Diese verringerte Wirksamkeit wurde durch die Omikron-Variante hervorgehoben, die über 30 Mutationen im Spike-Protein enthält", so Muller. Durch die große Anzahl an Mutationen habe das Virus die Fähigkeit, den Immunantworten zu entgehen, die durch die aktuellen Impfstoffe erzeugt werden.

Das sei bei der Pflaster-Methode anders. Die Pflaster seien nicht nur wirksamer gegen neu auftretende Varianten, sondern auch einfacher zu verabreichen. Jetzt sollen die Fertigungskapazitäten ausgebaut und die Produktentwicklung in Vorbereitung auf groß angelegte Studien beschleunigt werden. Die Wissenschaftler betonen aber auch, dass die aktuellen Impfungen immer noch ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Pandemie seien.

Vierte Corona-Impfung – ja oder nein?

Aktuell stellt sich bei den weiterhin hohen Infektionszahlen die Frage, ob oder für wen eine vierte Corona-Impfung sinnvoll ist. Die Ratschläge aus Politik, Behörden und von der Ständigen Impfkommission (Stiko) gehen dabei auseinander. Die für Impfempfehlungen in Deutschland zuständige Stiko hält eine zweite Auffrischimpfung bisher nicht für jeden für sinnvoll. Sie empfiehlt die Impfung für Menschen ab 70 Jahren, Patienten mit unterdrücktem Immunsystem, Pflegeheimbewohner und Personal medizinischer Einrichtungen.

Eine andere Meinung hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Er drängt immer wieder auf mehr Viertimpfungen und brachte diese zuletzt für alle gesunden Erwachsenen ins Spiel. Dann sind da noch zwei EU-Behörden: ECDC und EMA riefen die Mitgliedsstaaten auf, zweite Booster schon ab 60 Jahren anzubieten. Stiko-Chef Thomas Mertens hatte laut der Deutschen Presseagentur daraufhin angekündigt, das Gremium werde sich "relativ bald" zu einer möglichen Erweiterung der bestehenden Empfehlung äußern.